La France de Navarre

Un peu oublié aujourd'hui, Yves Navarre est l’un des auteurs les plus singuliers de la fin du XXe siècle. Prix Goncourt en 1980 pour Le Jardin d’acclimatation, il fut romancier, dramaturge, dialoguiste et côtoya le Tout-Paris des années 1970-1980. Vivant son homosexualité à visage découvert à une époque où elle demeurait souvent taboue, il fut également un ambassadeur du combat pour l’égalité des droits. Son Journai qui paraît chez Séguier est traversé par les figures de Marguerite Duras, Françoise Sagan, Roland Barthes et bien d’autres, fait revivre cette période d’effervescence. Les cahiers auxquels l’écrivain se confiait dépassent cependant la simple chronique : le style, la sensibilité et le panache qui s’y déploient sont les marques indélébiles des œuvres littéraires de premier rang. Au fil de cette écriture reconnaissable entre toutes se dessine l’autoportrait d’un homme à la mélancolie profonde, tout à la fois mondain et solitaire, brillant et énigmatique. Cette partie essentielle des écrits de Navarre demeurait jusqu’à ce jour inédite. Pour réparer cette injustice, Frédéric Andrau, fin connaisseur de l’œuvre de l’écrivain, a réuni dans ce volume les pages les plus envoûtantes de ses carnets. En guise d’introduction idéale, il signe par ailleurs une biographie de Navarre nourrie du témoignage de son entourage et de la fréquentation passionnée de ses livres.