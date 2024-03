"Karl Bühler : une théorie du langage", Conf. Janette Friedrich (Séminaire La Reconstruction, en ligne)

Le mardi 9 avril, 18h-1915

Janette Friedrich (Université de Genève)

Karl Bühler : une théorie du langage

En ligne, lien accessible à tous :

https://zoom.us/j/91499905360?pwd=VC9VM0tzQm1xMEFNcHdELytSQ0I3UT09

Depuis sa parution en 1934, le livre du psychologue Karl Bühler Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache (Théorie du langage. La fonction représentationnelle) a été l’objet de nombreuses rééditions en allemand, ainsi que de traductions dans plusieurs langues ; et il est considéré comme un classique qu’on ne peut manquer de citer quand on dresse l’histoire de la linguistique du 20e siècle. Ainsi Bühler est dans les années 70 considéré comme précurseur de semiotic turn et depuis les années 80 discuté comme un des représentants de la « pragmatique avant la lettre ». Dans la conférence je propose une reconstruction de la Sprachtheorie qui s’éloigne de ces interprétations et reste très proche de ce que Bühler annonce comme idée centrale de son livre, à savoir le rôle du concept de champ pour la compréhension des phénomènes langagiers. Au centre de mes réflexions se trouve dès lors la définition bühlerienne selon laquelle la langue est un mediales Gerät (un instrument intermédiaire) « dans lequel des médiateurs [Mittler] déterminés interviennent comme facteurs organisateurs » (262). Dans cette reconstruction sera montré pourquoi Bühler, malgré son attachement disciplinaire, n’élabore pas une psychologie, mais une THEORIE du langage qui conduit à une vision épistémologique encore aujourd’hui fortement intéressante pour les recherches sur la langue.

Bio-bibliographie :

Janette Friedrich travaille comme Maître d’enseignement et de recherche dans le domaine « Approche philosophique de l’éducation » à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève. Depuis 2006 elle est attachée au Laboratoire d’histoire des théories linguistiques du CNRS et a travaillé entre 2004 et 2010 comme directrice de recherche au Collège International de philosophie à Paris. Spécialiste de l’œuvre de Vygotski, elle est autrice de nombreuses études sur la vie et la pensée du psychologue russe ainsi que sur les travaux du Cercle de Bakhtine. En 2009 elle a publié avec Didier Samain la traduction française de l’ouvrage Théorie du langage (1934) de Karl Bühler. De 2019 au 2022 elle a reçu une bourse de recherche Lise Meitner de FWF (Österreichischer Wissenschaftsfonds) et a pu explorer les Archives de Karl Bühler à Vienne. Publications (choix) : Présentation. In: K. Bühler, Théorie du langage. La fonction représentationnelle du langage (pp. 21-58). Marseille: Agone, 2009. (éd.). Karl Bühler : Une pensée du langage. Numéro thématique de la revue Verbum, tome XXXI, 2009, n°1-2 ; avec Cesalli, L. (éds.). Anton Marty & Karl Bühler – Between Mind and Language – Zwischen Denken und Sprache – Entre pensée et langage. Basel: Schwabe Verlag, 2014; (Hrsg.). Karl Bühler und das Wiener Psychologische Institut. Dokumente und Fundstücke, Bühleriana, Bd. 1. Lausanne: sdvig, 2022.

—Séminaire atelier de lecture La Reconstruction : 9 avril Janette Friedrich, U. Genève : Karl Bühler

Rejoindre la Réunion

https://zoom.us/j/91499905360?pwd=VC9VM0tzQm1xMEFNcHdELytSQ0I3UT09

ID de réunion: 914 9990 5360

Code secret: 635183

—

Pour s’abonner à la page Linkedin de LaReconstruction :

https://www.linkedin.com/company/100096546/admin/feed/posts/

Pour visionner les séances précédentes et accéder aux documents de support :

https://www.youtube.com/@lareconstruction/videos ou https://lareconstruction.fr

Pour recevoir les informations sur les séances du séminaire La Reconstruction :

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/lareconstruction?previous_action=info