Un roi et un oiseau

Avec son ami Jacques Prévert, Paul Grimault a donné au cinéma français ses plus beaux dessins animés : Le Petit Soldat et Le Roi et l’Oiseau, tous deux tirés de contes d’Andersen. La grande affaire de sa vie, le film deux fois couronné dans deux versions différentes mais dont la dernière seule existait à ses yeux, est le long métrage sorti en 1980 : Le Roi et l’Oiseau (libre adaptation de La Bergère et le Ramoneur). Dans Le Roi et l'Oiseau. Voyage au cœur du chef-d'œuvre de Prévert et Grimault, un essai initialement paru en 2012 et opportunément réédité par les éditions Capricci, Jean-Pierre Pagliano raconte le destin mouvementé de ce chef-d’œuvre qui a inspiré les plus grands cinéastes d’animation japonais. De l’atelier de Paul Grimault, où l’on découvre toutes les phases de la création, à l’analyse du film et à sa réception critique, c’est une exploration approfondie de tous les aspects du Roi et l’Oiseau qui est menée dans ce livre riche d’inédits : documents de travail, notes du cinéaste, témoignages de ses collaborateurs. Dessins préparatoires, storyboards, décors, et bien sûr de nombreuses images du film, constituent en écho au texte une iconographie exceptionnelle.