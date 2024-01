Rencontre avec Jeanne Guien pour Une histoire des produits menstruels et Le consumérisme à travers ses objets (Séminaire "Actualité de la recherche", Orléans & en ligne)

Le séminaire POLEN de l'Université d'Orléans reçoit Jeanne Guien pour ses ouvrages Une histoire des produits menstruels (éditions Divergentes, 2023) et Le consumérisme à travers ses objets, éditions Divergentes, 2021.

La séance a lieu en distanciel uniquement le 20/03/2024 de 18h à 19h30 (une heure de présentation environ, puis une demi-heure d'échanges).

Pour recevoir le lien Teams, merci d'écrire à Laelia.Veron@univ-orleans.fr.

—

Une histoire des produits menstruels (éditions Divergentes, 2023)

Loin d’être un phénomène purement biologique, les règles et plus généralement le cycle menstruel forment une expérience socialisée. Chaque société développe une culture menstruelle dominante, faite de pratiques, techniques et représentations plus ou moins acceptables. Ce livre étudie la culture menstruelle propre aux sociétés consuméristes, dans lesquelles toute expérience (notamment, toute expérience du corps) tend à être associée à des produits marchands. À travers l’histoire de trois produits menstruels – les serviettes jetables, les tampons jetables et les applications de suivi du cycle menstruel – l’auteure poursuit son enquête sur le consumérisme, les objets du quotidien et le dressage des corps « féminins ».

Le consumérisme à travers ses objets (éditions Divergentes, 2021)

Qu’est ce que le consumérisme ? Comment s’habitue-t-on à surconsommer, au point d’en oublier comment faire sans, comment on faisait avant, comment on fera après ? Pour répondre à ces questions, Jeanne Guien se tourne vers des objets du quotidien : gobelets, vitrines, mouchoirs, déodorants, smartphones. Cinq objets auxquels nos gestes et nos sens ont été éduqués, cinq objets banals mais opaques, utilitaires mais surchargés de valeurs, sublimés mais bientôt jetés. En retraçant leur histoire, ce livre entend montrer comment naît le goût pour tout ce qui est neuf, rapide, personnalisé et payant. Car les industries qui fabriquent notre monde ne se contentent pas de créer des objets, elles créent aussi des comportements. Ainsi le consumérisme n’est-il pas tant le vice moral de sociétés « gâtées » qu’une affaire de production et de conception.