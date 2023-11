Jeanne Guien, Une histoire des produits menstruels

Loin d’être un phénomène purement biologique, les règles et plus généralement le cycle menstruel forment une expérience socialisée. Chaque société développe une culture menstruelle dominante, faite de pratiques, techniques et représentations plus ou moins acceptables. Ce livre étudie la culture menstruelle propre aux sociétés consuméristes, dans lesquelles toute expérience (notamment, toute expérience du corps) tend à être associée à des produits marchands. À travers l’histoire de trois produits menstruels – les serviettes jetables, les tampons jetables et les applications de suivi du cycle menstruel – l’auteure poursuit son enquête sur le consumérisme, les objets du quotidien et le dressage des corps « féminins ».

Jeanne Guien est chercheuse, spécialisée en philosophie des techniques et en histoire industrielle. Ancienne élève de l'école Normale supérieure elle est docteure et agrégée en philosophie. Auteure du livre Le consumérisme à travers ses objets, paru en 2021 aux éditions Divergences, elle co-anime l'émission Aux Ressources sur Hors Série. Ses autres recherches portent sur le gaspillage alimentaire, l'écologie politique, les conditions de travail dans le secteur de la collecte et de la récupération des déchets.

