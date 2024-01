L'approche ethnographique en sciences de l'information et de la communication. Enjeux et perspectives (Metz)

Programme

Journées d'étude

« L'approche ethnographique en sciences de l’information et de la communication. Enjeux et perspectives »

17 & 18 janvier 2024, Metz – Université de Lorraine, Espace Rabelais

Mercredi 17 janvier 2024

9h00-9h15 Accueil des participant·es

9h15-9h30 Mots de bienvenue

Angeliki Monnier, Pr en SIC, directrice du Centre de recherche sur les médiations (Crem), Université de Lorraine

9h30-9h45 Introduction des journées d’étude

Johanne Samè, docteure en SIC, Crem, Université de Lorraine

Laurence Bréau, docteure en SIC, Centre Norbert Élias (CNE), Université d’Avignon

—

Postures éthiques et réflexivités dans l’approche ethnographique en SIC

Modération Johanne Samè

9h50-10h20 Care et enquête de terrain. Faire de l’ethnographie éthique et impliquée. Le cas d’une étude sur les relations entre humains et animaux dits de compagnie

Coline Reille, doctorante en SIC, Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication (GRIPIC), Celsa Sorbonne Université

10h20-10h50 D’une posture impliquée à une posture engagée sur son terrain. Expérience heuristique d’une restitution de résultats de recherche

Laura Verquere, docteure en SIC, GRIPIC, Celsa Sorbonne Université

10h50-11h00 Pause

11h00-11h30 Recherche impliquée et engagée en communication-développement. Le pacte ethnographique à l’épreuve des valeurs

Dolorès Kamtchueng Foping, doctorante en SIC, Communications, Médiations, Organisations, Savoirs (CIMEOS), Université de Bourgogne

11h30-12h00 Par-delà l’autoethnographie. La face cachée du terrain

Jeanne Ferrari-Giovanangeli, MCF en SIC, Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ère Numérique-Paris, Ile-de-France (DICEN-IDF), Université Paris Nanterre

12h00 Déjeuner

—

Des corps sensibles et des corporéités. Penser et (d)écrire les corps communicants

Modération Laurence Bréau

14h15-14h45 Du corps sentant au sujet de discours. Quelques implications d’une ethnographie sensible

Benjamin Tremblay, docteur en sociologie, Laboratoire de recherche santé-social (LaReSS), Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) et Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Fabienne Malbois, docteure en sciences sociales, LaReSS, HETSL - HES-SO & THEMA, Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne

14h45-15h15 Le corps du chercheur en tant qu’outil de recherche et média de coproduction de sens dans l’enquête ethnographique en terrain religieux charismatique

Kelber Pereira Gonçalves, docteur en SIC, Pratiques et ressources de l’information et des médiations (Prim), Université de Tours

15h15-15h25 Pause

15h25-15h55 Une ethnographie hybride de la corporéité : vers un corps communicationnel ? Étude du club de danse contemporaine de l’université japonaise de Saitama

Fabienne Duteil-Ogata, MCF en anthropologie, Laboratoire des arts (Artes), Université Bordeaux-Montaigne

15h55-16h25 Être proche de son terrain, à distance. Simulation de pratiques des « travailleur·euse·s du clic » sur Zoom en temps de pandémie

Camille Alloing, Professeur agrégé en communication, Laboratoire sur l’influence et la communication (Labfluens) et Laboratoire sur la communication et le numérique (LabCMO), Université du Québec à Montréal (UQAM)

Valérie Reid, doctorante en communication, LabCMO, Université du Québec à Montréal (UQAM)

—

Jeudi 18 janvier 2024

9h00-9h15 Accueil des participant·es

Terrains ethnographiques et interactions culturelles plurielles. Communiquer l’embarras, l’intime et l’engagement

Modération Johanne Samè

9h20-9h50 L’usage des dispositifs socio-techniques mobiles dans les interactions communicationnelles et dans l’enquête ethnographique. Une adaptation au contexte africain

Ibrahim Maïdakouale, docteur en SIC, Groupe d’Études et de Recherche Interdisciplinaire en Information et Communication (GERiiCO), Université de Lille

9h50-10h20 Approche ethnographique de l’acculturation numérique : décrire l'indicible dans l'apprentissage des publics en situation d’illectronisme

Guillaume Jarousseau, doctorant en SIC, Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur les Médias (CARISM), Université Paris-Panthéon-Assas

10h20-10h30 Pause

10h30-11h00 Repeupler les sciences sociales depuis les lieux périphériques de la recherche : une enquête depuis le Lieu-Dit et ses réseaux

Antoine Lalande, doctorant en SIC, GRIPIC, Celsa Sorbonne Université

11h00-11h30 Ethnographier la communication en exil : sensorialité et communicabilité des vécus intimes

Pierre Peraldi-Mittelette, docteur en ethnologie, Institut Convergences Migrations, Université de Lorraine

12h00 Déjeuner

14h00-14h15 Présentation des intervenant·es de la table ronde

14h15-16h15 Table ronde et discussions

Modération Laurence Bréau et Johanne Samè

David Galli, MCF en SIC, CNE, Université d’Avignon

Philippe Hert, MCF en SIC, CNE, Aix-Marseille Université

Céline Ségur, Pr en SIC, Crem, Université de Lorraine

Emmanuelle Simon, MCF en SIC, Crem, Université de Lorraine

16h15-16h30 Clôture

Laurence Corroy, Pr en SIC, Crem, Université de Lorraine et vice-présidente formation de la Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC).

—

Des informations complémentaires sont disponibles ici : https://ethnoinfocomm.sciencesconf.org/