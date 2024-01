Séminaire Contemporanéité des littératures ("Les ‘retards’ de traduction de la théorie") : Terence Cave (Sorbonne Nouvelle, CERC)

S

Séminaire Contemporanéité des littératures :

Cycle La Quadrature du CERC

Terence Cave (University of Oxford), Luc Sautin et Olivier Guerrier (Université Toulouse-Jean Jaurès)

Reconnaissance ou renaissance d’un ouvrage théorique ?

La traduction française (2022) de Recognitions: A Study in Poetics (Terence Cave, 1988)

Lundi 22 janvier, 17h-19h, Amphi Durkheim (Sorbonne)

Séance conjointe avec La Quadrature du CERC, organisée dans le cadre du projet d’établissement

« Contemporanéités des littératures » (coord. Claudine Le Blanc et Tristan Mauffrey)