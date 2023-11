Les archives filmiques et sonores qui documentent les spectacles connaissent aujourd’hui une multiplicité d’usages. Qu’il s’agisse de captations, avec ou sans public, ou de moments de répétitions, elles fournissent des sources précieuses aux historien·nes intéressés par les pratiques performatives du passé. Le plus souvent sous forme d’extraits, on les retrouve sur les cimaises des expositions, sur les sites internet des institutions à vocation patrimoniale, dans des bases de données élaborées par des chercheur·ses et au cœur de nombreuses activités d’enseignement et de médiation culturelle. Elles contribuent aussi à la formation des praticien·nes de la scène et nourrissent une création contemporaine volontiers réflexive, critique ou mélancolique. Un colloque se tient les 16 et 17 novembre à l'Université de Lausanne sous le titre "Retour vers le vivant : valoriser les archives filmiques et sonores dans le domaine des arts du spectacle", à l'initiative de son Centre d'études théâtrales.

(Illustr. : Photographie de Mario del Curto & Jean-Claude De Bemels pour Le Grabe d'Isabelle Daccord, archives du Théâtre des Osses, Fribourg)