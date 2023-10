Echos de la traduction et édition de littérature. Rencontre de traduction commentée (Univ. Federal do Maranhão, Brésil, en ligne)

I Rencontre de traduction commentée

"Echos de la traduction et édition de littérature"

Emilie Audigier (Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC)

Chaîne officielle Universidade Federal do Maranhão (UFMA): (356) Canal Institucional da UFMA - YouTube

—

10 octobre 2023, 14h. Mathieu Dosse (traducteur)

Guimarães Rosa en traductions

Grande Sertão: Veredas a été traduit jusqu'à présent en 13 langues. L'ensemble de ces traductions constitue une source précieuse d'informations sur le texte original. Comment pouvons-nous lire ces traductions? Que nous disent-elles sur João Guimarães Rosa? Ces questions nous guideront à travers la lecture de ces traductions.

—

18 octobre, 14h. Luciene Guimarães (UFSJ)

Marguerite Duras, traduzir o livro Escrever

L'essai Ecrire de Duras a été adapté en livre à partir d'un film. Originaire d'un projet de cinéma, le texte est la transcription du discours de l'autrice qui se présente devant la caméra. Ce parcours jusqu'à la traduction incorpore des marques de l'oralité en imposant un rythme de parole, une espèce de "texte oral" qui devient emblématique. De plus, la correction des traductions de son autrice doit observer la poétique de son oeuvre. Nous prétendons exploiter ces aspects

—

24 octobre. Saulo Neiva, Université Clermont Auvergne (França)

Retraduction et réception de Machado de Assis en France

Nous analyserons certains aspects du travail réalisé dans le volume Histoires diverses / Várias histórias (Paris, Classiques Garnier, 2015), en particulier les questions liées à la retraduction, que nous considérons un élément crucial pour la relecture d'une oeuvre classique. L'élaboration de l'édition critique du texte en portugais, le lieu occupé parr ce livre dans la collection Littératures du monde & quot et sa réception en France seront aussi discutés.

—

31 octobre, à 14h : Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG).

Editer et réviser des traductions littéraires : défis et trajectoires

Partant de l'expérience d'éditer des textes traduits de l'espagnol et de l'anglais, surout, mais aussi d'autres langues, nous aborderons des questions d'édition et de révision de livres de littérature qui ont un lien avec le texte en portugais et sa réception au Brésil. Les impossibilités de la traduction s'ajoutent à l'interaction entre professionnels du texte qui ont un rôle collaboratif dans la construction de la production éditoriale.

—

07 novembre, à 14h. Cide Piquet (traducteur et éditeur)

Traduction littéraire, édition littéraire

Une brève exposition sur les fonctions du traducteur et de l'éditeur de littérature, et sur le travail de révision de textes littéraires, surtout pour les traductions, nous basant sur une trajectoire de plus de vingt ans d'expérience en tant que réviseur et éditeur chez Editora 34, ainsi que traducteur et professeur.

—

14 novembre, à 14h. Jiro Takahashi (traducteur et éditeur)

Affinités possibles dans les relations entre traducteurs et éditeurs

À partir d'éléments sur le marché éditorial et de l'expérience personnelle / professionnelle, nous souhaitons réfléchir sur les relations professionnelles entre traducteurs et édituers et penser à comment elles pourraient être plus productives et saines.