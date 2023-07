Jeudi en résidence #48 avec Alice Bottarelli, Marilou Rytz et Stéphanie Cadoret (Fondation Michalski, Montricher, Suisse)

Les jeudis en résidence à la Fondation Jan Michalski

Chaque premier jeudi du mois, de 18h30 à 19h30, un·e écrivain·e en résidence vous ouvre une fenêtre sur son travail, ses univers et ses motifs, selon une forme libre d’intervention. Une heure en carte blanche à partager, suivie d’une verrée.

Jeudi 10 août 2023, 18h30

Jeudi en résidence #48 avec Alice Bottarelli, Marilou Rytz et Stéphanie Cadoret : Lecture-performance à bord du Nautiscaphe

Lors de cette soirée de lecture-performance, vous serez invité·es à voyager dans les profondeurs du Pacifique à bord du Nautiscaphe, un projet littéraire au long cours porté par plusieurs voix. Né d’un atelier d’écriture collective en 2020, le texte est repris et poursuivi par Marilou Rytz, Alice Bottarelli et Stéphanie Cadoret.

1868. Une équipe de scientifiques, d’exploratrices et d’aventuriers embarque dans un sous-marin fantastique aux allures steam-punk pour une folle expédition au cœur du Pacifique. Parmi les membres de cet équipage hétéroclite figure une naturaliste anglaise déguisée en homme, qui se fait appeler Jaimie. Le récit est émaillé non seulement de ses descriptions de la faune et la flore maritimes, mais aussi de ses croquis et aquarelles qui seront réalisés en direct par Stéphanie et projetés en animation. Au rythme des mots et des couleurs de la mer, découvrez l’imaginaire uchronique de ces trois autrices polymorphes.

Née en 1991, Alice Bottarelli est auteure, chercheuse en littérature et animatrice d’ateliers d’écriture. Après avoir obtenu un diplôme en lettres et en écriture artistique, elle a remporté le Prix Georges Nicole 2022 pour Les quatre sœurs Berger, son premier roman publié aux éditions de l’Aire la même année. Son deuxième ouvrage, intitulé Ombeline et Rodogune, a récemment paru aux Presses Inverses. Elle cultive l’ironie et l’autodérision dans ses textes, et cherche à réoxygéner la littérature romande par des approches inédites.

Auteure diplômée de l’Institut littéraire suisse en 2018, Marilou Rytz a publié plusieurs nouvelles dont « Quelle est la couleur du ciel aujourd’hui » aux éditions Buchet-Chastel, qui lui a valu le Prix du jeune écrivain de langue française en 2021. Également titulaire d’un Bachelor en travail social, elle partage son temps entre accompagnement de jeunes placés par le Service de protection de la jeunesse, spectacles (sur scène, à la plume ou dans l’ombre), nettoyage de salles d’accouchements, lectures et relectures, animation d’ateliers d’écriture. Elle fait partie de l’équipage Particules, un collectif littéraire romand et sortira son premier roman Quand papa est tombé malade aux éditions de l’Hèbe début 2024.

Réalisatrice d’animation et performeuse audiovisuelle, Stéphanie Cadoret est diplômée de l’École des arts décoratifs de Strasbourg, de l’École des métiers du cinéma d’animation d’Angoulême et de l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême et de Poitier. Elle fabrique des films d’animation, accomplit des performances en temps réel, mène des recherches théoriques sur le cinéma et enseigne l’écriture ainsi que la réalisation de projets nouveaux médias. Elle aime à questionner les dispositifs narratifs contemporains sous forme de nouvelles, de scénarii et de bandes-dessinées, et a notamment fondé la revue pulp Amazing au sein du collectif Café Creed.

