Le style des romans "feel good" d’expression française (Sorbonne Université)

COLLOQUE



Le style des romans « feel good » d’expression française



Programme

Matinée mardi 27 juin : Paratexte et édition



Accueil et mot d’ouverture : 9h-9h30

Présidence : Laetitia GONON



9h30-10h10 : Table ronde, animée par Mathilde BONAZZI : Dorothée COOCHE-CATOEN (PRCE, IUT de Béthune, docteure en Lettres modernes et romancière), Virginie FUERTES (éditrice, directrice de la collection “Instants suspendus”) et Carène PONTE (écrivaine) : « Le feel good, du processus de création aux rayons des librairies »



10h10-10h35 : Amélie CHABRIER (MCF, Université de Nîmes) : « Manuels de développement personnel et romans feel good : l’exemple des éditions Jouvence »



10h35-10h45 : Discussion

10h45-11h : Pause-café



11h-11h25 : Mathilde BONAZZI (enseignante au lycée Joséphine Baker à Toulouse, docteure ès Lettres) : « Fabrique stylistique et marketing de la douceur : objet-livre et paratexte dans la littérature feel good (Valognes et Grimaldi) »



11h25-11h50 : Cécile NARJOUX (MCF, Sorbonne Université) et Roselyne de VILLENEUVE (MCF, Sorbonne Université) : « Perception, représentation et réception du style des romans feel good : le cas d’Aurélie Valognes »



11h50-12h : Discussion

12h-14h : Pause déjeuner



Après-midi mardi 27 juin : Styles d’auteurs feel good : études monographiques



Présidence : Audrey COUSSY



14h-14h25 : Jérome HENNEBERT (MCF, Université de Lille): « La littérature du soi au-delà du style ? L’Homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle (2008) »



14h25-14h50 : Elise NOTTET-CHEDEVILLE (MCF, Université de Rennes II) : « Une genèse qui se voulait heureuse ? L’exemple de Laurent Gounelle. »



14h50-15h : Discussion

15h-15h15 : Pause-café



15h15-16h10 : Edoardo CAGNAN (docteur en cotutelle Sorbonne Université – Université McGill, Montréal) : « L’éthos narratorial et le dispositif métalittéraire dans les romans feel good : le cas du roman québecois Le Goût de l’élégance de Johanne Seymour »



16h10-16h35 : Eveline SU (enseignante au lycée de Cazères) : « Le roman feel good : un refus de la figure ? Le cas de Mémé dans les orties d’Aurélie Valognes et de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi »



Discussion : 16h35-16h45



***



Matinée mercredi 28 juin : Les patrons du style feel good



Présidence : Laurent SUSINI



9h30-9h55 : Bérengère MORICHEAU-AIRAUD (MCF, Université de Pau et des Pays de l’Adour) : « Les titres des romans feel good : dialogisme et connivence »



9h55-10h20 : Eva CHAUSSINAND (doctorante, ENS Lyon) : « Les ambiguïtés énonciatives dans le roman feel good : de l’invitation à l’identification à l’injonction au bonheur dans Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaëlle Giordano »



10h20-10h30 : Discussion

10h30-10h45 : Pause café



10h45-11h10 : Sandrine VAUDREY-LUIGI (MCF, Université de Bourgogne) : « Les patrons phrastiques des romans feel good »



11h10-11h35 : Laetitia GONON (MCF, Université de Rouen) : « Les anglicismes du roman feel good : le contemporain est-il capitaliste ? »



11h35-11h45 : Discussion

11h45-13h30 : Pause déjeuner



Après-midi mercredi 28 juin : Extension du domaine du feel good ?



Présidence : Bérengère MORICHEAU-AIRAUD



13h30-13h55 : Laurent SUSINI (PU, Université Lumière- Lyon II ) : « Ensemble c’est mou : la détente selon Gavalda »



13h55-14h20 : Stéphanie BERTRAND (MCF, Université de Lorraine) : « La simplicité du style : indice d'une écriture feel good ? L'exemple problématique de Christian Bobin »



14h20-14h45 : Julie GALLEGO (MCF, Université de Pau et des Pays de l’Adour) : « ‘Un grand respire de liberté’ pour une balade en pente douce : Magasin général ou des pleurs de bonheur »



14h45-15h : Discussion

15h-15h15 : Pause café



15h15-15h40 : Radhia AROUA (doctorante en cotutelle Université de La Manouba, Tunisie – Sorbone Université) : « Le polar cosy mystery français et le roman feel good »



15h40-16h05 : Audrey COUSSY (Associate Professor, Université McGill, Montréal) : « Littérature jeunesse feel good : une étiquette pertinente ? »



16h05-16h20 : Discussion

16h20-16h30 : Mot de clôture