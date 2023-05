Esthétiques de l'excès, cirque et arts de dépasser les bornes (Montpellier)

ESTHETIQUES DE L’EXCES

CIRQUE ET ARTS DE DEPASSER LES BORNES

22 et 23 juin 2023

Quartier Gare

Jeudi 22 juin 2023



Matinée. « Entrées clownesques »

09 :00-09 :30 Accueil des participant·e·s

09 :30-09 :09 :45 Mots introductifs. Pierre Philippe-Meden (RiRRa21/UPV)

Modératrice. Amandine Mercier (T&C/UArtois)

09 :45-10 :45 L'art de dépasser les bornes : retours sur Gare aux clowns édition 2022. Laurence Dubard et Sandrine le Métayer (Cie Doré)

10 :45-11 :05 Déconnade et clowning dans les dramaturgies d'Afrique subsaharienne francophone : une poétique du « pleurer-rire » ? Pénélope Dechaufour (RiRRa21/UPV)

11 :15-11 :35 Le clown et ses semblances : un héraut du sublime dans le théâtre contemporain. Sophie Rieu (RiRRa21)

11 :35-11 :55 Ronald le clown de Rodrigo, fossoyeur des poètes [communication performée]. Cyprien Dève (RiRRa21/UPV) et Arnaud Bacquet (Cie La Plaidoirie)



12 :00-13 :45 Déjeuner



Après-midi. « Vous avez-dit liberté de création ? »

Modératrice : Charlène Dray (Scènes du monde/UP8)

14 :00-14 :20 Présentation du Réseau des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales sur le corps et les activités physiques. Amaël François (Cérep/URCA)

14 :30-14 :50 Dépasser les bornes : quelle censure pour le cirque ? Léa de Truchis de Varennes (RiRRa21/UPV, Cie AS)

15 :00-15 :20 La transgression dans les pédagogies des formations supérieures en art ou comment trouver son « moi-artiste-auteur·trice ». Karine Saroh (Ésacto’Lido, LLA-CRÉATIS/UT2J)

15 :30-15 :40 Pause

15 :40-16 :00 Les limites théâtrales ont-elles des bornes juridiques ? Guillaume Cot (RiRRa21/UPV)

16 :10-16 :30 Parole publique : limite et interprétation. Stefan Delon (Cie U-StructureNouvelle)

16 :40-17 :00 Discussion



Vendredi 23 juin 2023



Matinée. « Nouvelles perspectives de l’ethnoscénologie »

Modératrice. Arianna Berenice de Sanctis (CTEL/UCôte d’Azur)

09 :00-09 :20 Accueil des participant·e·s

09 :30-09 :50 Risquer son cirque ! De l’engagement à l’excès aux cirques de Guinée. Paul Warnery (RiRRa21/UPV)

10 :00-10 :20 Trop maigre et encore obèse. Hyper-contrôle ou perte de contrôle d’une personne corpulente qui perd du poids. Maguelone Rouvarel (SantESiH/UM)

10 :30-10 :50 Être « Femme de cheval » ou l'art de dépasser la bienséance. Florence Hinard (Scènes du monde/UP8)

11:00-11:10 Pause

11 :10-11 :55 La censure n’est pas tant ce qui interdit que ce qui délimite. Mathieu Hocquemiller (Cie ACPS)



12 :10-13 :30 Déjeuner



Après-midi. « Pour une éroscénologie générale »

Modératrice. Karine Saroh (ÉSACTO’Lido)

13 :45-14 :30 L’excès ou l’impossible fulgurance, entre orgasme et extase. Jean-Marie Pradier (Scènes du monde/UP8)

14 :45-14 :55 Pause

15 :00-15 :45 Art brutal. Jean-Louis Costes [en distanciel, discussion avec Pierre Philippe-Meden (RiRRa21/UPV)]

16 :00-16 :10 Pause

16 :00-16 :20 L'ob-scène de l'obscène dans les créations d'arts de rue des fakirs de Mada(ka)m Kanibal. Amandine Mercier (T&C/UArtois)

16 :30-16 :50 « Lorsque tu es sous anabolisants, tu as un développement exceptionnel du corps » : body-building, ascèse et ethno-pharmacologie. Éric Perera (SantESiH/UM)

17 :00-17 :45 Beautiful day. Excès et contrôle dans le processus performatif [communication performée]. Laurent Berger & Paul Warnery (RiRRa21/UPV)

18 :00-18 :15 Synthèse du colloque.

—



Comité d’organisation

· Laurent Berger (RiRRa21/UPV)

· Charlène Dray (Scènes du monde/UP8)

· Laurence Dubard (Cie Doré)

· Sandrine le Métayer (Cie Doré)

· Pierre Philippe-Meden (RiRRa21/UPV)

· Paul Warnery (RiRRa21/UPV)



Comité scientifique et artistique

· Bernard Andrieu (I3SP/UParis Cité)

· Abdelmajid Azouine (LLAC/UMohammed V, Maroc)

· Laurent Berger (RiRRa21/UPV)

· Guillaume Boulangé (RiRRa21/UPV)

· Elena Cervellati (Arti/UBologna, Italie)

· Frédéric Delord (IRCL-CNRS/UPV)

· Charlène Dray (Scènes du monde/UP8)

· Laurence Dubard (Cie Doré)

· Agnès Giard (Sophiapol/UParis Nanterre)

· Philippe Goudard (RiRRa21/UPV)

· Stéphane Héas (VIPS2/URennes2)

· Sandrine le Métayer (Cie Doré)

· Nelly Labère (Plurielles/UBordeaux Montaigne)

· Jean-Marc Lemonnier (HisTemÉ/UNICAEN)

· Pierre Letessier (IRET/UP3)

· Tiziana Leucci (CESAH/CNRS)

· Philippe Liotard (LViS/ULyon 1)

· Emna Manis (I3SP/UParis Cité)

· Elena Mazzoleni (LFC/UBergamo, Italie)

· Rachid Mountasar (ISADAC, Maroc)

· Yassine Ouni (ISMTK/UJendouba, Tunisie)

· Pierre Philippe-Meden (RiRRa21/UPV)

· Martial Poirson (Scènes du monde/UP8)

· Luc Robène (Thalim/UBordeaux)

· Carolane Sanchez (ELLIADD/Ufranche-Comté)

· Arianna Berenice de Sanctis (CTEL/UCôte d’Azur)

· Karine Saroh (ÉSACTO’Lido)

· Gabriele Sofia (DAMS/URoma Tre, Italie)

· Karel Vanhaesebrouck (CiASp/ULB, Belgique)

· Paul Warnery (RiRRa21/UPV)



Contact organisation scientifique : Pierre Philippe-Meden (pierre.philippe-meden (at) univ-montp3.fr). Contact organisation artistique : Paul Warnery (paulwarnery (at) yahoo.fr)



Partenaires

· Unité de recherche RiRRa21 (EA4209)

· Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPV)

· Compagnie Doré

· Le Quartier Gare. Lieu de fabrique et de création

· École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse Occitanie (Ésacto’Lido)

· Unité de recherche SantESiH (UR_UM211)

· Université de Montpellier (UM)

· Unité de recherche Textes et cultures (UR4028)

· Université d’Artois (UArtois)

· Réseau des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales sur le corps et les activités physiques (RJC-SHS-CAP)

· Compagnie Ariès et Scorpio (AS)

· Compagnie À Contre Poil du Sens (ACPS)

· Compagnie La Plaidoirie

· Compagnie U-StructureNouvelle

· Société d’histoire et anthropologie des arts du cirque (SHA2Cirque)



Lieu : Quartier Gare 23 rue Boyer, 34000, Montpellier