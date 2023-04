Plaisir(s) de persuasion, raison et d’invention. Journée Perelman de la recherche (2e éd., Bruxelles )

Toutes Disciplines



À destination des jeunes chercheuses et chercheurs.

Les membres du GRAL et le comité d’organisation des « Rendez-vous Perelman » invitent les jeunes chercheuses et chercheurs à participer à une journée interdisciplinaire autour de la thématique :

« PLAISIR(S) de persuasion, raison et d’invention ».

Depuis l’Antiquité, une vision étroite de la rationalité a disqualifié la plupart des émotions et en particulier le plaisir, toujours perçu comme potentiellement coupable.



Dans une perspective plus réaliste et plus respectueuse de la nature humaine, les travaux en rhétorique de l’École de Bruxelles cherchent à comprendre l’humain dans sa totalité et, pour ce faire, retournent au modèle de la rhétorique antique.



Les notions de plaisir et de peine y sont centrales et permettent de comprendre bien des effets de persuasion.



La Journée Perelman de la Recherche aura pour objectif, dans un esprit de dialogue interdisciplinaire, d’ouvrir un espace de réflexion pour prolonger les thèmes abordés cette année (la fonction du rire dans la douleur, le plaisir de la colère, la raison des émotions, les (dé)plaisirs de la satire, les plaisirs du banquet, les plaisirs et les jeux) et échanger autours des problématiques suivantes :



Quelle place occupe le plaisir dans la prise de décision ?

Existe-t-il des plaisirs éthiques ?

Y a-t-il un plaisir à écouter comme un plaisir à parler ?

Le plaisir est-il un but ou un effet ?

Le plaisir peut-il se relier à des qualités ou à des facultés humaines (confiance, empathie, intelligence, bienveillance, etc.) ?

Le plaisir serait-il un remède aux passions tristes (ressentiment, envie, nihilisme, apathie, etc.)?

Nous invitons donc des propositions de communication venues de toutes les disciplines qui abordent la question du plaisir dans tous ses états.



Informations pratiques :

Date et lieu : 23 juin 2023 campus du Solbosch ULB - AY2 108.

Une aide financière est prévue pour le voyage des participants.

Les présentations dureront vingt minutes et seront suivies d’un échange avec l’auditoire.

Les présentations feront l’objet d’une publication jointe aux actes des conférences du Cycle Perelman 2022/2023.

Les propositions d’intervention (titre + résumé de 300 à 500 mots), accompagnées d’une courte notice de présentation, sont à envoyer au comité d’organisation avant le 17 mai 2023 à sebastien.chonavey@ulb.be

La réponse des organisateurs sera envoyée aux candidats avant le 1er juin



Comité scientifique



Emmanuelle Danblon (GRAL, PhiLixte, ULB, Académie Royale de Belgique)



Benoît Sans (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles / STL, Université de Lille)



Julie Dainville (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles)



Comité organisateur



Sébastien Chonavey (GRAL, PhiLixte, ULB)



Pierre André (GRAL, PhiLixte, ULB, Académie Royale de Belgique)



Elvira Passaro (Università dell’Insubria / ULB)