Émile: Rousseau et la morale expérimentale. Présentation de Céline Spector (Sorbonne Université)

Céline Spector (Professeure de philosophie à Sorbonne Université) présentera son récent ouvrage, Émile: Rousseau et la morale expérimentale (Vrin 2022) à Université Paris Cité ce jeudi 19 avril 2022 (18h-20h, salle 679C).

Émile, ou de l’éducation est aux yeux de Rousseau son « plus grand » et son « meilleur ouvrage ». Invention d’un genre nouveau dont le succès et la postérité seront immenses, il est à la fois un traité d’éducation et un roman de formation.



Ce livre entend montrer que l’œuvre propose une théorie de la morale expérimentale, c’est-à-dire de l’étude des passions et des lois du cœur. Rousseau tente d’inventer une coopération scientifique d’un genre nouveau, où hommes et femmes sont appelés à collaborer : « C’est aux femmes à trouver pour ainsi dire la morale expérimentale, à nous à la réduire en système ».



L’œuvre pédagogique est le lieu d’une expérimentation à la fois théorique et pratique, car il ne s’agit pas seulement de connaître l’homme mais aussi de le former. Restituant la « marche de la nature » pour mieux la guider, Émile prétend à la fois contribuer à la science de l’homme et à la moralisation de l’humanité.