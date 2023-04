Louis Hjelmslev au-delà du formalisme. Forme, sentiment et rationalité mythique. Conf. de L. Cigana (en ligne)

Séminaire La Reconstruction. Mardi 11 avril 2023 - 18h-19h15

Lorenzo Cigana (U. Copenhague) : Louis Hjelmslev au-delà du formalisme. Forme, sentiment et rationalité mythique

La recherche sur la pensée de Louis Hjelmslev (1899-1965) et sur sa théorie du langage, appelée « glossématique », qui radicalise le projet saussurien, conduit presque inévitablement à une partie persistante de sa réflexion : l’identification et la formulation des lois selon lesquelles les catégories linguistiques se constituent. Cette entreprise de longue haleine trouve son départ dans le premier ouvrage du linguiste danois, les Principes de grammaire générale (1928) et qui se poursuit dans les travaux successifs, dans une approche théorique formelle partagée par la plupart des membres de l’école de Copenhague.



La reconstruction de cette théorie s’est concrétisée par l’ouvrage Hjelmslev e la teoria delle correlazioni linguistiche (Carocci), datant de 2022, où je trace les grandes lignes de son développement. Au lieu de les parcourir simplement, j’essaierai de jalonner les enjeux théoriques et épistémologiques majeures à partir desquels cette recherche prend du sens, à travers le matériel documentaire inédit ressorti du projet Infrastructuralisme (Université de Copenhague, Fondation Carlsberg, 2019-2023). L’idée est de faire ressortir une vision moins rigide et surtout plus « polyphonique » du structuralisme.



Lorenzo Cigana(Bressanone, Italie, 1984) est chercheur postdoctorant auprès du Département d’Études Nordiques et de Linguistique de l’Université de Copenhague. Il travaille depuis sa thèse sur les enjeux théoriques majeures des sciences structurales du langage, avec une attention particulière aux approches formalistes de l’école danoise. Il travaille au sein du projet Infrastructuralisme, consacré à la création d’une infrastructure digitale pour la consultation en ligne des documents inédits des linguistes structuralistes danois.



Ouvrage recommandé : Lorenzo Cigana, ed., 2022, "Louis Hjelmslev. Essais et communications sur le langage", intégralement consultable en ligne sur le site https://www.sdvigpress.org/ > Series > Figures of structuralism (ou bien directement à l’adresse : https://books.sdvigpress.org/pub-257961?publi=257961).