Traduction-relais, une autre perspective (Sorbonne nouvelle & en ligne)

Ayant pour l’objet d’étude de divers genres de la traduction-relais, cette journée d’étude examine d’abord les définitions différentes de ces activités liées à la retraduction. Nous souhaitons traiter un sujet souvent marginalisé et considéré négativement qui est le sien de la traduction-relais ainsi que la traduction-soutien en enquêtant son caractère problématique : « If translation is considered a poor copy, it makes no sense to discuss poor copies of poor copies. » (St. André, 2020).

En réalité, dans plusieurs cultures, la traduction par relais a été une méthode primordiale, mise en œuvre dans la traduction des écritures bouddhiques du sanscrit au chinois et du chinois au japonais, par exemple. Elle a joué également un rôle important en ce qui concerne les échanges entre le monde occidental et le monde oriental. Malgré des critiques souvent négatives sur ces traductions-relais en France, nombreuses sont celles qui n’ont pas connu de retraduction faite directement de l’original.

De façon générale, la traduction à partir d’une ou plusieurs langues relais a joué et joue encore un rôle important dans les échanges interculturels, dont elle cristallise les rapports de force. Certaines langues dominées ne sont ainsi traduites qu’à partir d’une langue dominante dans une autre langue dominante. De nos jours, la traduc6on via l’IA prend une place de plus en plus importante : on traduit directement à l’aide de l’IA, ou des traducteurs s’en servent comme outil auxiliaire. Comment considérons-nous la traduction de l’IA dans le cadre de notre journée d’étude ou encore dans la vie d’aujourd’hui.

Il apparaît donc indispensable de reprendre à nouveaux frais la pensée de la traduction-relais, afin de mieux cerner sa place dans l’activité de traduction au sens général, une place qui lui est aujourd’hui concédée du bout des lèvres. Et en prenant acte de l’existence de la traduction par relais, il convient sans doute réviser son évaluation, afin de comprendre dans quelle mesure il est possible de rendre justice à la traduction par relais.

Programme :

9h30-9h45 accueil



9h45-10h ouverture

Claudine LE BLANC (Université Sorbonne Nouvelle)



10h-10h30 Shijung KIM (Harvard University, Université Sorbonne Nouvelle)

« Le sentier plein de délices », une traduc&on-relais de Paul Claudel (1868-1955) du « Parc aux magnolias » (Mulan chai 木

蘭柴) du poète de la dynastie des Tang, Wang Wei 王維 (700-761)



10h30-11h Mingjie ZHAO (ENS-PSL)

Rêverie, un terme intraduisible ? Traduire Rousseau autobiographe vers la langue chinoise via une traduction- relais américaine



Pause



11h10-11h40 Miren IBARLUZEA SANTISTEBAN (Université du Pays Basque - UPV/EHU)

Trois cas de retraduction dans l’histoire de la liOérature basque : une ébauche pour une classification plus diverse du phénomène



11h40-12h10 Maialen FERNANDEZ MARTINEZ (Universitédu Pays Basque / UniversitéBordeaux-Montaigne )

Les premières fables basques : une traduction fait pour le peuple, pas par le peuple



Pause déjeuner



14h-14h30 Virginie BUHL (agrégée d’anglais, traductrice)

Degrés de résistance et de créativité dans deux traductions-relais : l’éclairage d’une chercheuse-praticienne



14h30-15h Pan FAN (Université Sorbonne Nouvelle, traductrice)

Les traductions-adaptations de l’âge classique comme objet de traduction contemporaine. Le cas des quatre nouvelles

espagnoles du Roman comique de Paul Scarron (1610-1660) et de leur version chinoise



Pause



15h10-15h40 Etienne GOMEZ (traducteur)

Translating and publishing Asian Queer: Nuril Basri’s The

Sewer Rat



15h40-16h10 Jean-Marcel MORLAT (traducteur) et JaninaTOMIMOTO (traductrice)

Yukio Mishima en traduction-relais : le cas de Kamen no Kokuhaku [Confession(s) d’un masque]



Pause



16h20-16h50 Table ronde

16h50-17h Clôture