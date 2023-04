Médiévalismes des quatre coins du monde. École d'été (Lausanne)

L’école d’été est co-organisée par l’Université de Lausanne et l’Université Grenoble Alpes



The summer school is co-organised by the University of Lausanne and University Grenoble Alpes

Le ‘Moyen Âge’ que les sociétés américaines, chinoises, africaines réimaginent aujourd’hui, est-il le même ? Le médiévalisme valorise-t-il seulement les sociétés européennes des Ve-XVe siècles, ou la notion est-elle aussi pertinente pour d’autres régions du monde, d’autres périodes de l’histoire, qualifiées de « moyen âges » ? Les diverses formes d’appropriations du Moyen Âge aujourd’hui (création artistique, économie des loisirs, médiation culturelle) participent-elles à la domination mondiale de la culture anglo-saxonne, ou sont-elles des vecteurs de valorisation pour des identités culturelles locales ?

L'école d'été Médiévalismes des quatre coins du monde, organisée à Lausanne du 11 au 15 septembre 2023, questionnera les enjeux des réceptions du Moyen Âge à l'heure de la mondialisation. Elle accueille doctorants er doctorantes suisses et internationaux. La semaine de travail alternera des réflexions théoriques (conférences, tables-rondes) et des travaux pratiques (ateliers d’expérimentation), en anglais et français.

Is the 'Middle Ages' that American, Chinese and African societies reimagine today the same? Does medievalism only value the European societies of the 5th-15th centuries, or is the notion also relevant for other regions of the world, other periods of history, qualified as 'Middle Ages'? Do the various forms of appropriation of the Middle Ages today (artistic creation, leisure economy, cultural mediation) contribute to the global domination of Anglo-Saxon culture, or are they vectors of valorization for local cultural identities?

The summer school Medievalisms from around the world, organised in Lausanne on 11-15 September 2023, will question the issues of the receptions of the Middle Ages in the age of globalisation. The summer school will welcome Swiss and international doctoral students. The working week will alternate theoretical reflections (conferences, round tables) and practical work (experimental workshops), in English and French.

Le délai pour s'inscrire est fixé au 13 juillet 2023.

The deadline for application is July 13, 2023.

