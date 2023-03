Les vérités du roman : rencontre avec François Dosse

A l'occasion de la sortie des Vérités du roman, aux éditions du Cerf, François Dosse sera en dialogue avec Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS et Dominique Viart, professeur à l'université Paris X-Nanterre le mercredi 19 avril de 17h30 à 19h00 à la Maison de la recherche de l'université Sorbonne nouvelle 4 rue des Irlandais 75005 Paris, salle du Conseil.



Rencontre ouverte à toutes et tous.

Présentation de l'éditeur :

Que peut la littérature ? Qu’a-t-elle encore à nous dire ? Sur nous-mêmes, sur l’histoire ? Certains la croient moribonde, coupée du réel à force de se vouloir intellectuelle. D’autres l’accusent au contraire de n’être plus que l’exutoire sordide des passions et traumas d’auteurs égocentrés. Alors, serait-elle perdue ? Sa force s’en serait-elle allée ? La littérature française contemporaine atteste en réalité la richesse sans pareil de la fiction et son lien sans cesse renouvelé avec la société pour en dire les malaises, les déchirements, les souffrances.

Il fallait François Dosse pour révéler toute la force des échanges toujours réinventés entre le cours des choses et l’écrit. Quand les lettres s’emparent des événements, l’histoire façonne le récit. Et le récit se fait enquête pour mieux s’emparer du réel.

Car non, le roman n’est pas mort, affirme François Dosse. Convoquant la grande histoire des mouvements, les oeuvres phares et les plus belles plumes, il raconte la littérature en sa puissance narrative, en son incomparable pouvoir.

Une exploration passionnée. Une histoire monumentale.



Historien, François Dosse est professeur émérite des universités. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels des biographies remarquées de grands penseurs du xxe siècle, dont Paul Ricoeur et Gilles Deleuze. Il a récemment publié La Saga des intellectuels français (1944-1989).