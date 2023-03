F. Dosse, Les vérités du roman

A l'occasion de la sortie de l'ouvrage, rencontre le mercredi 19 avril avec l'auteur.

Présentation de l'éditeur

Que peut la littérature ? Qu’a-t-elle encore à nous dire ? Sur nous-mêmes, sur l’histoire ? Certains la croient moribonde, coupée du réel à force de se vouloir intellectuelle. D’autres l’accusent au contraire de n’être plus que l’exutoire sordide des passions et traumas d’auteurs égocentrés. Alors, serait-elle perdue ? Sa force s’en serait-elle allée ? La littérature française contemporaine atteste en réalité la richesse sans pareil de la fiction et son lien sans cesse renouvelé avec la société pour en dire les malaises, les déchirements, les souffrances.

Il fallait François Dosse pour révéler toute la force des échanges toujours réinventés entre le cours des choses et l’écrit. Quand les lettres s’emparent des événements, l’histoire façonne le récit. Et le récit se fait enquête pour mieux s’emparer du réel.

Car non, le roman n’est pas mort, affirme François Dosse. Convoquant la grande histoire des mouvements, les oeuvres phares et les plus belles plumes, il raconte la littérature en sa puissance narrative, en son incomparable pouvoir.

Une exploration passionnée. Une histoire monumentale.



Historien, François Dosse est professeur émérite des universités. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels des biographies remarquées de grands penseurs du xxe siècle, dont Paul Ricoeur et Gilles Deleuze. Il a récemment publié La Saga des intellectuels français (1944-1989).

Sommaire

1) Littérature et Histoire entre fait et fiction

Introduction

Sur le front des faits et de la fiction : controverses : où passe la frontière ?

Le choc des Bienveillantes : un défi pour les historiens

Haenel fait scandale

Paxton/Vuillard : une bataille de frontières

Le Débat au secours des historiens

Pour une frontière : Françoise Lavocat

Historiens romanciers

Patrick Boucheron : l’homme des deux rives

Le récit de filiation : Ivan Jablonka

Une expérience de vie : Philippe Artières

Le récit de filiation brisé par le trauma : Stéphane Audoin-Rouzeau

Le cheval blanc de Lénine : Régine Robin

Une ode à la fraternité : Michel Winock

Une aristocratie en horde de vampires : Antoine de Baecque

Les sentinelles devant le mur du silence : Bruno Tessarech

L’uchronie

Les cliométriciens

L’histoire contrefactuelle

Ecrire la guerre, objet d’écriture littéraire

La Grande Guerre : 14-18

La Seconde Guerre mondiale

La guerre d’Algérie

La guerre d’Irlande

La guerre d’Espagne

Ecrire le génocide

Le tragique XX e siècle en une phrase et 24 chants

siècle en une phrase et 24 chants La guerre de 20 ans : 1942-1962 : le roman national mis à mal

Romans historiens

Le désastre russe revisité

Le XX e siècle ou le mirage du progrès

siècle ou le mirage du progrès Sous l’écriture, les traumas et les ruines

Sous les pavés, le mirage

La réécriture de l’histoire par un romancier : Patrick Deville

Les sacrifiés de l’espérance : Mathieu Riboulet

L’écrivain des deux rives : Eric Vuillard

Un horizon poétique

Le contrefactuel romanesque : Laurent Binet

Le contrefactuel sous forme de métalepse : Pierre Bayard

L’écurie Minuit, un nouveau régime d’historicité

Jérôme Lindon à l’œuvre

Les héritiers du nouveau roman

Un présentisme minimaliste et ludique

Laurent Mauvignier face aux drames

Jean Echenoz et la multiplication des focales

L’insolite chez Eric Chevillard

Chez Christian Oster et Tanguy Viel : les héros sont fatigués et le réel se dérobe

Le tragico-comique chez Julia Deck

Les obstacles à la passion : Christian Gailly

Le roman adossé au trauma historique

Le récit des survivants : Imre Kertész

L’échappée poétique : Aron Appelfeld

L’événement traumatique et sa métabolisation

Les zones d’ombre de l’histoire collective : l’histoire transformée par la mémoire

L’écriture de témoignage

Patrick Modiano : l’homme-mémoire

Georges Perec et la brisure

Différer le témoignage : Jorge Semprun

La levée du secret ou quand la littérature donne la vie : Grimbert et Désérable

Quand la littérature fait place au silence : Le ghetto intérieur

Du mémoriel à la mélancolie

La problématique des Lieux de mémoire

Une herméneutique de la mémoire

Le champ infini des possibles : Pierre Senges

Les limites des vertus mémorielles : Nicole Caligaris

Une poétique mélancolique : Pascal Quignard et Gérard Macé

Ce monde rural disparu : Pierre Bergounioux

Les destins ordinaires : Pierre Michon

Fécondité actuelle des échanges entre histoire et fiction

La représentation de la réalité dans la littérature

Les Annales et le « tournant critique »

Julien Gracq : un écrivain-historien

La transcription de l’histoire

L’historien face au littéraire

La question du vrai

Comment écrire l’histoire ?

L’histoire : une littérature contemporaine ? Ivan Jablonka

Deux expériences complémentaires de la temporalité

2) La Littérature : une Histoire du Temps Présent

Une littérature d’enquête sociale

Le tournant descriptif et pragmatique des sciences humaines

Terre humaine: enquête sur l’humanité de l’homme

Le phénomène Houellebecq : l’entomologiste du monde moderne

Une effervescence éditoriale et revuesque

L’urbain dans tous ses états

Eclairer les zones d’ombre de la ville : Vasset, Rolin, Houdart

Entre littérature, histoire et anthropologie : Bailly, Chauvier, Reverdy

Le criticisme de Bruce Bégout à l’assaut du degré zéro de l’urbanité

L’épopée technique chez M. de Kerangal

Sortir des villes : les gares : Sonnet, Sorman

Le travail dans tous ses états

L’usine ou la vie infernale : François Bon

Au cœur de la classe ouvrière : la Régie Renault

Le nucléaire : métier à risques

Conflits sociaux : séquestrations et placardisations

L’homme et les bêtes

Le monde médical : réparer les vivants et enterrer les morts

Le rapport médecin et patient

Le monde de l’hôpital

La fin d’un métier ?

Sortir de l’écritoire pour explorer les zones-limites : Olivia Rosenthal

L’immersion au bas de l’échelle

Le monde publicitaire épinglé

La nation, la société, ses marges, ses maux

Stratifications sociales

Les marges et les maux

Ecrire les France

L’écosystème et l’écopoétique

L’émergence d’une écopoétique

Des animaux et des hommes

Les pays perdus

Les lignes de fuite

Catastrophes et pollutions

Ecopoétique et écosophie

Une littérature d’enquêtes judiciaires

Le paradigme indiciaire

Le fait divers et son historisation

Les héritiers de Truman Capote : Emmanuel Carrère, Régis Jauffret, Didier Decoin

Les romanciers instruisent l’enquête

Quand les historiens enquêtent sur des faits divers

Le roman noir : une machine de guerre au service de la critique sociale

Vents d’Amérique : le récit hard-boiled

L’acculturation française : le roman noir

La vie est un roman noir

Retours sur le passé traumatique

L’écurie Minuit dans le sillon du Noir

Les romanciers d’aujourd’hui sur les traces biographiques

L’ironisation du biographique : Eric Chevillard

La biographie comme symptôme de la société : Lola Lafon

La biographie comme pastiche : Jean Echenoz

Une incarnation de l’empathie : Emmanuel Carrère

La biographie au défi de la psychanalyse

Eclats de vies muettes

Fragments biographiques : Régis Jauffret

L’Ecriture de soi

De l’autofiction à l’autofictif

Le Je de fiction et le Je d’autofiction : la controverse Laurens - Darrieussecq

Du Je du romancier au Je de l’historien

La « langue blanche » d’Annie Ernaux : une autosociobiographie

Retours sur le passé, sur les racines

Retours sur traumas

L’egohistoire : l’écriture de soi des historiens

Conclusion