Exil et traduction. Phénomènes parallèles et croisements (Aix)

JOURNÉES D'ÉTUDE

EXIL ET TRADUCTION. PHÉNOMÈNES PARALLÈLES ET CROISEMENTS



Organisées par Stéphane Cermakian (Aix-Marseille Université, IREMAM) et Annamaria Bianco (Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, Aix-Marseille Université, IREMAM).



27-28 mars 2023, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH), salle Duby, 5 rue du Château de l'Horloge, Aix-en Provence. Un lien zoom est proposé pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. Pour obtenir le lien, merci de contacter Stéphane Cermakian et Annamaria Bianco : stephane.cermakian@univ-amu.fr ; annamaria.bianco@univ-tlse2.fr



PROGRAMME

LUNDI 27 MARS 2023



8h45 - Accueil des participants



9h00 - Présentation inaugurale du colloque



9h30 - Conférence d’Alexis Nuselovici, professeur de littérature comparée (Aix-Marseille Université, CIELAM)



10h30 - 12h00 - 1. Pays d’origine, communauté en exil et tiers espace

Présidence de séance : Alexis Nuselovici, professeur de littérature comparée (Aix-Marseille Université, CIELAM)



- Atinati Mamatsashvili (Université d’État Ilia, ILC, Tbilissi, NIAS, Amsterdam), « Entre deux langues, entre deux patries : un difficile exil des écrivains géorgiens en France dans les années 1920-1940 ».

- Gérard Groc (Aix-Marseille Université, IREMAM), « Un exil en trois langues : Zaven Biberian, un intellectuel arménien en Turquie ».

- Giacomo Longhi (Université Sapienza, ISO, Rome), “From Tehran to Stockholm: a sarcastic representation of Iranian political refugees in a contemporary Persian novel”.



14h00-16h00 - 2. Traduire l’exil, traduire en exil

Présidence de Séance : Richard Jacquemond, directeur de l’IREMAM et professeur de langue et littérature arabes modernes (Aix-Marseille Université, IREMAM)



- Héléna Demirdjian Ulas (Université Paul-Valéry, RIRRA21, Montpellier), « Traduire un roman de l’exil : un paradoxal ancrage » .

- Chakib Ararou (Aix-Marseille Université, IREMAM, ENS Paris), « Un traducteur par exils : le cas d’Abdellatif Laâbi » (intervention à distance).

- Santa Vanessa Cavallari (Aix-Marseille Université, CIELAM, Université de Pise), « S’auto-transduire pour résister à l’exil. Apprivoisement des espaces exiliques dans На Тайти et À Tahiti ».

- Annamaria Bianco (Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Aix-Marseille Université, IREMAM), « Villes-refuges, writing grants et programmes de traduction : accueil et soutien des écrivain·e·s arabes exilé·e·s en Europe ».



16h30 - 18h00 - 3. Exil, espace théâtral et traduction

Présidence de séance : Stéphane Cermakian, maître de conférences en langue et civilisation arméniennes (Aix-Marseille Université, IREMAM)



- Najla Nakhlé-Cerruti (CNRS, IREMAM), « Ubu Roi d’Alfred Jarry par François Abou Salem : des formes théâtrales de l’exil intérieur dans Abū Ūbū fī sūq al-laḥḥāmīn (Abū Ūbū au marché des bouchers) ».

- Lusiné Abgarian, (Université d’Etat V. Brussov, LCM, Erevan) « D’un exil à l’autre : traduire l’expérience du rapatriement des Arméniens de 1946-1948 à travers le théâtre ».

- Raffaele Esposito, (Université de Naples “L’Orientale”, DAAM) « Born in translation. An author’s life in exile and the multilingual history of a Jewish play ».



MARDI 28 MARS 2023



9h15 - Accueil des participants



9h30 - 11h30 - 4. Exil dans la langue, passage et multilinguisme

Présidence de séance : Annamaria Bianco, A.T.E.R. en langue et littérature arabes (Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Aix-Marseille Université, IREMAM)



- Eva Raynal (Institut National Universitaire Champollion, Albi), « Ma parole plus que les mots est sans patrie ! Le langage, refuge des exilé.e.s ? ».

- Léa Polverini (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès, Allph@, Aix-Marseille Université), « L’amour n’est-il qu’un concept européen ? Revendiquer la pensée sauvage chez Driss Chraïbi ».

- Mihaela-Gențiana Stănișor (Université « Lucian Blaga » de Sibiu, CSLLS), « Le malheureux poli. Cioran et les avantages de l’exil ».

- Stéphane Cermakian (Aix-Marseille Université, IREMAM), « Traduire l’intraduisible : l’exil au bord du silence ».



11h30 - 12h00 - Clôture des journées d’étude