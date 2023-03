Le regard et l’écriture. Le XXème siècle d’Alberto Moravia entre littérature, cinéma et engagement (Grenoble)

Le regard et l’écriture. Le XXème siècle d’Alberto Moravia entre littérature, cinéma et engagement

16-17 mars 2023

Maison de la Création et de l’Innovation (MACI) Amphithéâtre

339 Av. Centrale

38400 Saint-Martin-d’Hères

Ce colloque, dont l'Université Grenoble Alpes accueille la première partie – la seconde aura lieu à l'Université Gabriele D'Annunzio de Chieti-Pescara à l'automne 2023 –, se propose de contribuer à reconstituer l'expérience intellectuelle d'Alberto Moravia. Il porte sur des aspects rarement explorés comme l'intérêt de l'auteur romain pour les arts plastiques et le cinéma (à la fois comme spectateur, critique et scénariste), son activité poétique, son rapport à la France et la réception de ses œuvres dans ce pays. La seconde partie du colloque portera sur l'engagement politique, l'écriture de voyage et le journalisme. Au centre, l'idée du regard, cette pulsion scopique qui, selon l'auteur, conjugue érotisme, science et littérature, et d’où procède toute enquête et toute écriture.

Questo convegno, di cui l’Université Grenoble Alpes ospita la prima parte – la seconda si svolgerà all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara in autunno 2023 – vuole contribuire a ricostruire l’esperienza intellettuale di Alberto Moravia nella sua globalità, concentrandosi su aspetti meno esplorati quali l’interesse dell’autore romano per le arti plastiche e per il cinema (sia in quanto spettatore e critico che in quanto scrittore di soggetti cinematografici), la sua attività poetica, il rapporto con la Francia e la ricezione francese. La seconda parte del convegno si concentrerà sull’engagement politico, sulla scrittura di viaggio e sul giornalismo. Al centro, l’idea dello sguardo, quella pulsione scopica che, secondo l’autore, apparenta erotismo, scienza e letteratura e da cui procede ogni indagine e ogni scrittura.

Jeudi 16 mars

9h-9h45 Accueil des participants

Salutations institutionnelles

9h45-10h45 Conversation avec Dacia Maraini. Alessandra Grandelis (Univ. de Padoue) dialogue avec l’écrivaine italienne

Discussion et questions du public

10h45-11h Pause

Moravia écrivain

Modération : Leonardo Casalino (UGA - LUHCIE)

11h-11h30

Alessandra Grandelis (Univ. de Padoue) : "Tra realismo e modernismo: Moravia nel recente dibattito critico sur Novecento"

11h30-12h Emanuela Nanni (UGA - ILCEA4) : "Il demone scopico dell'occasione poetica moraviana"

12h-12h30 Diego Pellizzari (UGA - LUHCIE) : "Corpi di passaggio. La nudità dell'adolescenza di Alberto Moravia"

12h30-13h Discussion

Moravia, les arts et le cinéma

Modération : Laurent Scotto-D’Ardino (UGA - LUHCIE)

14h30-15h Lorenzo Giordani (ISI « Sismondi Pacinotti » di Pescia, Italie) : "Il bambino che guarda: la scoperta del sesso in Moravia tra Caravaggio e Cremonini"

15h-15h45 Pascal Binetruy (Critique de cinéma et enseignant) : "Au cinéma avec Moravia, spectateur et critique"

15h45-16h30 Jean Gili (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne) : "Alberto Moravia et le cinéma. Années 30-40"

16h30-17h Discussion et clôture de la première journée

Vendredi 17 mars

Moravia et la France

Modération : Marie Thirion (UGA - LUHCIE)

9h30-10h30 René de Ceccatty (écrivain et traducteur): "La France de Moravia: conversation avec René de Ceccatty"

10h30-11h Tiziana Colusso (écrivaine et directrice de la revue littéraire FORMAFLUENS) : "Alberto Moravia entre l’Italie fasciste et la France, point de départ pour son cosmo-politisme de voyageur"

11h-11h30 Mattia Delmondo (LLSETI, Université Savoie-Mont Blanc) : "La réception française de l’œuvre de Moravia, des années 1930 à 2010"

11h30-12h15 Discussion et clôture du colloque