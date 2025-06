Wapikoni mobile. Chemins vers la souveraineté narrative du film autochtone. Champs de tensions, mouvances, équilibres (Regensburg)

Colloque international du 25 au 27 juin 2025

Wapikoni mobile. Chemins vers la souveraineté narrative du film autochtone. Champs de tensions – mouvances – équilibres

Université Regensburg, Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8

Organisé par: Prof. Dr. Dagmar Schmelzer et Prof. Dr. Beatrice Schuchardt

Depuis 20 ans, l’initiative Wapikoni parcourt les routes – munie de caméras, de micros et d’oreilles attentives. Son objectif : offrir aux jeunes issu·e·s des communautés autochtones la possibilité de raconter leurs propres histoires. Les films qui en résultent sont saisissants, puissants, surprenants – et ils donnent à voir une autre réalité de la vie au sein des Premières Peuples, loin des clichés et des stéréotypes.

Ce qui a commencé modestement rayonne aujourd’hui à l’international : les films de Wapikoni sont projetés dans des festivals prestigieux à travers le monde et contribuent de manière précieuse aux débats sur l’autodétermination culturelle, la mémoire, la langue, l’identité et l’avenir.

Le colloque « Wapikoni mobile. Chemins vers la souveraineté narrative du cinéma autochtone. Champs de tensions – mouvances – équilibres », qui se tiendra du 25 au 27 juin 2025, réunira cinéastes, chercheur·e·s et spectateur·rice·s. À travers des projections, des discussions, des conférences et une table ronde publique, des expert·e·s venu·e·s du Canada, d’Allemagne, de France, d’Autriche et de Grande-Bretagne exploreront comment le cinéma autochtone devient un lieu de dialogue, de guérison et d’espoir.

Le public est lui aussi invité : venez découvrir des courts-métrages puissants, rencontrer leurs créateur·rice·s et expérimenter à quel point le cinéma peut être bouleversant, politique et poétique lorsqu’il est raconté par celles et ceux qui le vivent.

—

Programme du colloque

Mercredi 25 juin 2025

14h00-14h15 Arrivée des invité.e.s, enregistrement

14h15-14h30 Mots de bienvenue

14h30-15h00 Introduction thématique

15h00-15h30 Pause-café

15h30-17h00 « Chemins vers la souveraineté narrative »

Séance animée par Laurence RICHARD (Wapikoni), Stéphane NEPTON (Réalisateur) et Bianca GONZALEZ (Université McGill) avec discussion

En option :

17h30-19h00 Visite guidée thématique « Ratisbonne médiévale » : centre historique et cathédrale en français

à partir de 19h30 Souper commun Restaurant Amore, vino & amici (Hinter der Grieb 8)

—

Jeudi 26 juin 2025

9h00-11h00 Panel « Quelles solidarités ? »

Caroline ZÉAU, Genèse du Wapikoni mobile : le soin et la cérémonie

Sophie GERGAUD, 2009-2024 : Quelles solidarités envers la souveraineté narrative et audiovisuelle autochtone ? Retour sur 15 ans de

programmation des films Wapikoni en France

Isabelle ST-AMAND, Le Wapikoni mobile et les institutions du savoir : collaboration, discours et cinématographie

11h00-11h30 Pause-café

11h30-13h00 Panel « Quels médias ? »

Michael FLEIG, Wapikoni Mobile and The Halluci Nation : The role of music (videos) in the Indigenous resurgence

Susanne GREILICH, Les vidéoclips hip-hop de Wapikoni mobile : esthétique hybride et prise de parole autochtone

13h00-14h00 Dîner en commun (sur lieu)

14h30-16h00 Panel « Quels médias ? »

Stéphane NEPTON, Vers une souveraineté narrative : cinéma autochtone et résurgence numérique

Dagmar SCHMELZER, Quelles stratégies médiales pour intégrer le multiple ? Entre images en miroir, fondus enchaînés, splitscreen et échos

Séance publique dans les cinémas du Andreasstadel

17h00-18h00 Table ronde avec Laurence RICHARD (Wapikoni), Stéphane NEPTON (Réalisateur), André DUDEMAINE (Land InSIGHTS / Festival Présences autochtones) et Caroline ZÉAU (Université Paris Cité)

Modération : Dagmar SCHMELZER et Beatrice SCHUCHARDT au Jardin d’hiver des cinémas du Andreasstadel

18h00-19h30 Buffet avec possibilité d’échanges (Ristorante Akademiesalon, Andreasstraße 28)

à partir de 19h30 Programme de films, proposé par Wapikoni, suivi d’un débat

—

Vendredi 27 juin 2025

9h00-11h00 Panel « Quelles histoires ? »

André DUDEMAINE, Bribes, fragments, reconstruction

Doris EIBL, Le savoir du rire et du chagrin : filiation féminine et résilience autochtones dans l’oeil de la caméra

Beatrice SCHUCHARDT, La transmission de la perspective enfantine et adolescente dans les courts-métrages de Wapikoni

11h00-11h30 Pause-café

11h30-13h00 Panel « Quelles relationnalités ? »

Alexandre BACON, La souveraineté narrative : le difficile compromis entre l’unique et l’universalité

Bill MARSHALL, Les Pièges du syndrome du ‘Sauveur blanc’ et de sa critique

13h00-14h30 Dîner en commun (au restaurant)

14h30-16h30 Panel « Quelles relationnalités ? »

Christoph VATTER, Témoins et témoignages dans le cinéma autochtone. Représentations, stratégies narratives et formes esthétiques à partir des productions de Wakiponi mobile

Viktoria LÜHR, Filmer la terre, dire les luttes : le court-métrage comme média engagé et espace de revendication

16h30-17h00 Pause-café

17h00-17h30 Panel « Quelles relationnalités ? »

Adèle GARNIER, Cinéma, société postcoloniale et ‘Faire monde’ au CÉLAT

17h00-17h15 Discussion finale

En option :

18h30-19h30 Promenade en ville « Points de vue et anecdotes » : de la Porta Praetoria à Stadtamhof en passant par la Steinerne Brücke, en français

à partir de 20h00 Souper Restaurant Brauhaus am Schloss (Waffnergasse 6).