Rousseau et la guerre (3), avec Catherine Hass et Martin Rueff (Genève)

Vendredi 27 juin, à 12h30, Maison Rousseau et Littérature (40, Grand-Rue 1204 Genève)

Docteure en anthropologie, Catherine Hass se concentre pour l’essentiel sur l'étude du contemporain et de la politique. Après avoir conduit un certain nombre d’enquêtes centrées sur les formes de conscience et les pratiques de jeunes vivant dans les quartiers populaires en France, ses travaux portent depuis plus de dix ans sur le nom de guerre et l'examen de quelques-unes de ses configurations politiques, actuelles comme révolues. Ses recherches l’ont conduite, dans le cadre de sa thèse à l’élaboration d’une anthropologie de la pensée de la guerre à même de dessiner les contours d’une intellection politique de la guerre à distance de ses seules approches stato-centrées. Elle poursuit ses recherches sur la guerre, et ses noms, dans le cadre de ses manifestations contemporaines (« guerre contre le terrorisme », guerre en Syrie) comme passées (politique de guerre nazie). Elle enseigne depuis 2018 à Sciences-Po Paris. Catherine Hass est l'autrice de Aujourd'hui la guerre. Penser la guerre, Clausewitz, Mao, Schmitt, Adm. Bush, Paris, Fayard, 2019.

Catherine Hass discutera dans une perspective rousseauiste avec Martin Rueff, président de la Société J.-J. Rousseau, professeur de littérature française du 18e siècle et d'histoire des idées à l'Université de Genève. Poète, critique, philosophe, Martin Rueff est également rédacteur en chef de la revue Po&sie (Belin) fondée par Michel Deguy. Il est l'auteur de plusieurs essais, dont trois consacrés à Rousseau, et de livre de poésie en français et en italien. En 2024, il a remporté le prix Pavese pour Verticale Ponte (Modo Infoshop), le prix Caillois de l'essai pour Au bout de la langue (Nous) et le prix Sévigné pour son édition de la correspondance d'Italo Calvino, intitulée Le métier d'écrire(Gallimard).



Rappel : le même jour au même endroit, l'Assemblée générale de la Société Jean-Jacques Rousseau est ouverte à 17h00 à tous les membres à jour de cotisation.



Rousseau et la guerre

Un cycle de rencontres proposé par la Société J.-J. Rousseau en partenariat avec la Maison Rousseau et Littérature

De la même manière qu’à la fin du 20e siècle, quelques-uns avaient voulu nous faire croire à une fin de l’histoire, au début du 21e, certains voulurent croire à une fin de la guerre à défaut d’une fin des guerres. Non qu’ils pensassent que les conflits avaient disparu, mais ils avaient cru que ces conflits ne seraient plus des guerres. La guerre et la paix tendaient à disparaître, laissant place à l'intervention et à la sécurité, configurations inédites d’états de violence.

Las ! la guerre les a rattrapés : elle est partout, meurtrière, assassine, épouvantable. Les zones de guerre s’étendent : Gaza, Moyen-Orient, Soudan, Ukraine, Myanmar, Ethiopie, Haïti, Arménie et Azerbaïdjan, présence de la Chine, des USA et de la Russie dans de très nombreux conflits.

L’imminence de la guerre ne nous surprend plus. Elle ne doit pas désarmer la pensée.

Rousseau a pensé la guerre et cette pensée ne saurait se limiter à la fameuse restriction formulée dans le Contrat social selon laquelle la « guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais d’Etat à Etat ». On ne demandera pas à Rousseau des réponses pour aujourd’hui, mais des questions pour aujourd’hui et pour demain. On se saisira de son texte pour se saisir du présent meurtri. Ainsi, sur la scène de la MRL, des rousseauistes discuteront avec des spécialistes de la guerre et de la violence pour essayer de nous orienter dans la pensée de la guerre.

Avec Bertrand Badie, Blaise Bachofen et Catherine Hass

et, pour la Société Jean-Jacques Rousseau, Bruno Bernardi, Jacques Berchtold, Fabrice Brandli, Martin Rueff et Gabriella Silvestrini.

—

