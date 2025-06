Nostalgie et sensibilité humaine (Safi, Univ. Cadi Ayyad, Maroc)

Programme du Colloque International

Nostalgie et sensibilité humaine

25 et 26 juin 2025, FP Safi, Université Cadi Ayyad, Maroc

—

Mercredi 25 juin (à partir de 12h30)

Accueil des participants

Mot de M. le Doyen de la FPS

Mot du Laboratoire LCSIF

Mot du comité d’organisation

Séance 1 : Souffles nostalgiques

Modérateur : Mohammed EL HIMER (FLDM, Fès, Maroc)

13h : Maryam DANESH

Université de Téhéran, Iran et Université de Strasbourg, France

Cette maison est belle, mais ce n’est pas la mienne

Corpus : Cette maison est belle, mais ce n’est pas la mienne de Maryam Danesh et la performance White house de Lida Abdul.

Problématique : De quelle manière la nostalgie participe-t-elle à rendre le passé vivant, transfigurant ainsi le non-lieu en un espace habitable, une « maison cosmique » où se conjuguent intime et infini, où se superposent ancien et nouveau dans une continuité affective ?

13h30 : Amélie GOUTAUDIER

Université de Rouen, France

Épiphanie musicale et nostalgie de l’intime

Corpus : Le roman Tous les matins du monde de Pascal Quignard.

Problématique : Comment la nostalgie de l’intime au cœur d’un récit, revisitant le désir enfoui de l’authenticité, imbrique-t-elle la musique et la sensibilité humaine ?

14h : Refka SASSI

Institut Supérieur de Musique, Sousse, Tunisie

Nostalgie et chant maternel

Corpus : Un répertoire maternel chanté.

Problématique : En quoi le déclin du chant maternel, en tant que pratique verbale affective, reflète-t-il les transformations des liens intergénérationnels ? Comment sa résurgence artistique traduit-elle une nostalgie sociétale contemporaine ?

14h30 : Lahcen BAMMOU

Faculté Polydisciplinaire, Safi, Maroc

Le livre de ma mère : écho de l'enfance-ét(re)inte / éclats de la nostalgie infrangible

Corpus : Le récit Le Livre de ma mère d’Albert Cohen.

Problématique : Dans quelle mesure Le Livre de ma mère d’Albert Cohen élève-t-il la figure maternelle au rang d’icone nostalgique, somptueusement sublimée par l’écriture ?

15h : Fatima Ezzahra MOUNASSIF

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia, Maroc

La nostalgie comme faille dans le continuum temporel

Corpus : La série Dark de Baran bo Odar et Jantje Friese.

Problématique : Comment la série Dark érige-t-elle la mémoire — fuyante, falsifiée, oraculaire — en force structurante du récit et du trauma ? Comment cette fiction apparait-elle comme une méditation sur l’origine introuvable, sur ce que signifie se souvenir dans un monde où le temps n’est plus un refuge, mais une énigme ?

15h30 : Sabra Ben Fraj صابرة بن فرج

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات، سبيطلة، تونس

الجدار كمحفز للحنين وفضاء تشكيلي لاستعادة الذكريات الطفولية

Corpus : تجربة فنية شخصية (لوحات)

Problématique :

كيف يمكن للحنين أن يعمل كآلية فنية ومعرفية تعيد بناء الهوية الذاتية من خلال الذاكرة الحسية، وتؤكد في الوقت ذاته على دور التجربة الفردية في صياغة خطاب بصري يُفَعّل في المتلقي تجاربه الخاصة، ويحفّزه على إعادة تشكيل ذاكرته من خلال العمل الفني؟

16h — 16h30 : Discussion

—

Séance 2 : Nostalgie, texte et histoire

Modérateur : Lahcen BAMMOU (FP, Safi, Maroc)

16h30 : Carolina ANTONACI GAMA

Université de Campina Grande, Brésil & Université de Montréal, Canada

Métalangage et nostalgie

Corpus : La lettre de Lord Chandos d’Hugo Hofmannsthal et Agua Viva de Clarice Lispector.

Problématique : Comment la « perte » du langage et la quête incessante du présent de l’écriture sont-elles une forme singulière de nostalgie : celle d’une parole d’avant la conscience de sa perte, d’une littérature encore naïve de sa propre possibilité, et capable d’habiter pleinement le monde ?

17h : Pierre COUVIDAT-GHERARDI

Università di Corsica Pasquale Paoli, Corse

Nostalgie du pays natal, sentiment d’exil et langue corse

Corpus : Les lettres inédites entre le poète corse Anton Francescu Filippini et son ami Ignaziu Colombani.

Problématique : Par quelle alchimie cette correspondance entre les deux amis maintient-elle des liens spatio-temporels vers un monde qui leur est physiquement lointain et auquel la plume offre une seconde vie au sein du cœur et de l’esprit ?

17h30 : Abdelouahed OUMAKKI

Centre de Préparation à l’Agrégation, Marrakech, Maroc

Autopsie d’un deuil impossible

Corpus : Le roman Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Problématique : Comment Le Guépard de Lampedusa met-il en scène la fin d’un monde aristocratique à travers une mélancolie historique et une conscience lucide du déclin social ?

18h : Camila PALACIOS AMÉZQUITA

Université Tour Eiffel Paris Est, Paris, France

Polyphonie nostalgique

Corpus : Le film documentaire Nostalgia de la luz de Patricio Guzmán.

Problématique : Dans quel sens Patricio Guzmán rapproche-t-il deux visions apparemment dissemblables de la nostalgie et de la mémoire historique au Chili ? Comment construit-il partant un microcosme, concomitamment, poétique et historique, individuel et collectif, scientifique et social, engagé et artistique ?

18h30 : Marieme SENIHJI

Faculté des sciences, El Jadida, Maroc

Du désenchantement du monde ou la nostalgie de l’Europe

Corpus : Les romans de Milan Kundera.

Problématique : Dans quelle mesure Milan Kundera conçoit-il une Europe (désormais dévoyée) qui ne sait plus à quoi se rattacher : à l’Identité européenne ? à Dieu ? à la Culture ? à l’Histoire ?

—

19h — 19h30 : Discussion

Jeudi 26 juin (à partir de 12h50): Séance 3 : Leçons de (la) nostalgie

Modératrice : Siham EL MIR (FLAM, Marrakech, Maroc)

13h : Abir ABID

École Supérieure des Arts Multimédia, Tunis, Tunisie

Le design nostalgique au prisme de la convivialité

Corpus : Discours éditorial de Dolce & Gabbana.

Problématique : Par quels moyens le concept de convivialité en tant que relation triadique entre objet, usager et mémoire, participe-t-il à l’expression d’un design nostalgique à même de susciter l’émotion et d’affermir l’engagement affectif ?

13h30 : Goh Tianet Yannick EMMANUEL

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

La mémoire algorithmique de Facebook au service de la construction de l’identité sociétale

Corpus : Facebook.

Problématique : Dans quelle perspective l’empire de Zuckerberg reconfigure-t-il aujourd’hui notre rapport nostalgique au passé et réinvente notre identité ?

14h : Ines OICINY

Université de Grenade, Andalousie, Espagne

Le potentiel pédagogique de la nostalgie littéraire

Corpus : Choix de divers romans historiques (entre autres El herrero del rey sabio de Javier Oroño et La maldición del rey sabio de José Guadalajara).

Problématique : Comment l’émotion, suscitée par la narration d’un monde disparu, peut-elle enrichir l’apprentissage de l’histoire ? En quoi le roman historique par sa teneur nostalgique favorise-t-il une réappropriation du passé et un sentiment d’appartenance collective ?

14h30 : Milica MARINKOVIC

Université de Bari, Italie

Le retour impossible : nostalgies et éclats de migration

Corpus : Œuvres en langue française d’Aline Apostolska et Ljubica Milićević.

Problématique : Comment la littérature devient-elle un espace de dialogue où la mémoire individuelle et collective peuvent s’entrelacer, se réconcilier et repenser les liens entre expérience humaine et migration ?

15h : Afaf MAJIT

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Casablanca, Maroc

Identités en tension dans le roman beur

Corpus : Sélection d’œuvres représentatives du genre.

Problématique : Dans quelle mesure les auteurs beurs traitent-ils de leur syncrétisme culturel et son élagage en corollaires ? Comment la nostalgie de l’ailleurs (pays natal) est mise en tension avec l’ancrage dans l’ici (France) ?

15h30 — 16h : Discussion

—

Séance 4 : Dé-constructions nostalgiques

Modérateur : Abdelouahed OUMAKKI (CPA, Marrakech, Maroc)

16h : Peter SCHULMAN

Old Dominion University, Norfolk Virginie, USA

La nostalgie des ruines : un regard mélancolique

Corpus : Istanbul dans les textes d’Orhan Pamuk.

Problématique : De quelle façon la nostalgie révèle-t-elle l’attachement d’Orhan Pamuk pour les ruines d’Istanbul ? Comment cette ville dévoile-t-elle la mémoire d’un passé empreint d’une mélancolie spirituelle et utopique ?

16h30 : Jihane LAGZOULI

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Marrakech, Maroc

« Il était une fois aujourd’hui ». Sur le culte de la trace

Corpus : Quelques lieux de passage et de mémoire.

Problématique : Comment le culte de la trace traduit-il un besoin de réinvention nostalgique du passé ? Comment se construit-il ce désir de transcender le temps dans un monde voué à l’évanescence ?

17h : Wenbo GONG

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France

Mémoire affective et esthétique d’une jeunesse chinoise à l’ère du rock

Corpus : Expériences personnelles à la lumière de références théoriques sur les formes sensibles de la représentation.

Problématique : En quoi une subjectivité traversée par l’Histoire, le déplacement et l’acculturation peut-elle servir de truchement pour penser l’art, la mémoire et l’émotion ?

17h30 : Siham EL MIR

Faculté de Langue Arabe, Marrakech, Maroc

Nostalgie et pamphlet : du regret au cri de l’accusation

Corpus : Groupement de textes pamphlétaires.

Problématique : Comment le pamphlet utilise-t-il la rétrotopie pour dire la chute d’un monde idéalisé ? De quelle manière cette nostalgie devient-elle le ferment d’une idéologie radicale et réactionnaire ?

18h : Sidi Omar AZEROUAL

Faculté de Langue Arabe, Marrakech, Maroc

Dé-mesures d’un cercle

Corpus : Le tableau Pression circulaire 3 de Mustapha Akrim.

Problématique : Dans quelle mesure l’œuvre Pression circulaire 3 de Mustapha Akrim parvient-elle à dénoncer, par le biais d’une mise en forme nostalgique de la pratique artistique, l’exclusion contemporaine du monde ouvrier ?

18h30 — 19h : Discussion et clôture.