Séminaire "Grandes et Petites Mythologies". Programme 2025-2026 (Univ. de Reims)

Séminaire "Grandes et Petites mythologies"

Programme 2025-2026

Possibilité de suivre la conférence via ZOOM. Le lien sera publié le mardi précédant la séance sur notre site*

Horaire : 17h-19h

Lieu : BU Robert de Sorbon, Campus Croix-Rouge

Jeudi 2 OCTOBRE 2025

Pierre-Yves Quémener (Université d’Angers) : L’enlèvement de Guengal par les

femmes de la mer. De la mythologie celtique aux contes bretons.

Jeudi 6 NOVEMBRE 2025

Marie-Dominique Leclerc (URCA) : Tiel l'espiègle, mythique personnage facétieux.

Jeudi 4 DECEMBRE 2025

Valéry Raydon (Université d’Aix-Marseille) : La croyance gauloise dans le ciel qui s'effondre.

Jeudi 5 FEVRIER 2026

Journée d’étude : (9h-17h) :

Grande et Petite H(h)istoire : fama tamen communis est, on dit que…***

Jeudi 5 MARS 2026

Nadia Pla (Université de Nanterre) : Une mythologie du corps féminin d'après le Secrets des femmes, un livre à succès de la fin du XIIIe siècle.

Jeudi 2 AVRIL 2026

Hélène Jager (Université de Grenoble Alpes) : Arachné, ou l'araignée tisserande.

ARGUMENTAIRE de la Journée d'Etude :

Après l’espace et le temps (2020), la faune et la flore (2022), enfin, l’objet (2024), notre quatrième Journée d'Étude sera consacrée aux liaisons, dangereuses mais toujours fécondes, entre Histoire et traditions légendaires, ou ce que l’on appelle parfois les « légendes « historiques ». Il arrive que « la fable vaut mieux que l’histoire » : Robert Morrissey parle aussi de « folklore historique », et de « mythistoire[1] ». Martin Aurell pour sa part commence son ouvrage consacré au Roi Arthur par cet insigne paradoxe : « Arthur n’a vraisemblablement jamais existé[2] », ce qui ne l’empêche pas de noircir 692 pages épaisses et denses, chose considérable, on le concède, pour un « fantôme » ! Enfin, Jean Tulard pose, dans son nouvel ouvrage sur Napoléon, à propos de la part de vérité ou de fantasmes entourant le personnage, ce diagnostic qui semble presque définitif et généralisable : « Il est probable que la légende restera la plus forte[3] » !

On dit que… : les légendes qui surgissent du terroir et de l’imagination des poètes amplifient les échos parfois étiques, parfois simplement trop austères, de l’Histoire, et ceci depuis au moins Éginhard et Joinville : « Partant du réel, [l’œuvre littéraire] le transforme, mais y renvoie[4]. » Mieux, l’Histoire elle-même peut se fabriquer à partir de « faux[5] » pour infléchir durablement notre perception du passé, et venir figer jusqu’aux structures institutionnelles de nos sociétés, pensons à la fameuse donation de Constantin, bref, elle peut entretenir de somptueuses confusions comme autant de viviers de délectation inépuisables.

Les travaux de cette Journée ajouteront un chapitre supplémentaire à notre exploration des liens entre traditions savantes et ce qui fait résolument partie de la petite mythologie, la légende. Les actes seront publiés, ensemble avec les conférences données dans le cadre du séminaire entre septembre 2024 et mai 2026, dans le quatrième volume des « Grandes et Petites Mythologies », aux éditions de l’Université de Reims (EPURE).

