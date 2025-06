La geste et le geste numériques (Le Havre)

Le groupe de recherches interdisciplinaires InterGestes de l’Université Le Havre Normandie a le plaisir d'annoncer son premier colloque international, consacré à une thématique novatrice : la geste numérique et le geste. Ce colloque s’inscrit dans une réflexion élargie sur les interactions entre le corps, la technique et les formes de médiation numérique, en interrogeant la matérialité persistante des gestes à l’ère du tout-digital.

En croisant les approches issues de diverses disciplines, sciences de l’information et de la communication, philosophie, arts, sociologie, anthropologie, ou encore sciences du langage, l’événement ambitionne d’opérer des arrêts sur image interdisciplinaires, afin de réévaluer la place du corps, du physique, de l’objectif et du matériel dans les représentations et pratiques numériques.

Ouvert à toutes et tous, ce colloque s’annonce comme un temps de réflexion scientifique sur les conditions contemporaines de la communication et de la création. Deux conférences plénières viendront notamment rythmer la manifestation :

Antonio Casilli (Télécom Paris / Institut Polytechnique de Paris), spécialiste reconnu du digital labor et des implications politiques du numérique

Marcello Vitali-Rosati (Université de Montréal / Chaire d’excellence en édition numérique à l’Université de Rouen), dont les travaux interrogent les enjeux épistémologiques et philosophiques de l’édition et de l’énonciation numériques.

Le programme détaillé de la manifestation est consultable en ligne : https://onhumantrace.hypotheses.org/8346

—

Comité d’organisation :

Daiana DULA, ULHN

Marine SIGUIER, ULHN

Peppe Cavallari, ICP