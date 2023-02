Penser et représenter le postmodernisme (en ligne)

Le réseau de chercheurs (Postmodernisme : Arts et Lettres - TAHTAWI) et le DLLF - Faculté des Lettres - Université de Helwan ont l’honneur de vous inviter à assister au Webinaire

« Penser et représenter le postmodernisme »

qui aura lieu le 12 et 13 mars 2023 de 9h30 à 15h30 (Fuseau horaire d’Égypte : UTC+2).





Lien Zoom :



https://us06web.zoom.us/j/88262150407?pwd=RXBpcTZlR05UZXpxRFFNQ2V0bm41dz09



ID de réunion : 882 6215 0407

Code secret : Tahtawi



Le programme :



Journée 1 : Dimanche 12 mars 2023



Séance inaugurale



9h30 - 10h15 : Allocutions / Présentation du webinaire

- Mme la professeure Salwa HUSSEIN - chef du département de Langue et de Littérature Françaises - Faculté des Lettres - Université de Helwan

- Mme la professeure Mona SAAFAN - chef du réseau de chercheurs (Postmodernisme : Arts et Lettres - Tahtawi)



Pause 5 min



Séance 1 : Concepts, définitions et approches



Modérateur : Essam ABDEL FATTAH



10h20 - 10h40 : Feiza AICHOUR (Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif-2 - Algérie) : Le postmodernisme, prolongation du modernisme ou rupture ?



10h40 - 11h00 : Rachid RAIS (Université de Tébessa - Algérie) : Le post et son ambiguïté.



11h00 - 11h20 : Hervé Toussaint ONDOUA (L’école Normale Supérieure de Bertoua - Cameroun) : Jacques Derrida et la déconstruction du sens : vers une logique postmoderne et post structurale.



11h20 - 11h40 : Samia BARSOUM (Université de Helwan - Egypte) : Modalisateurs et inférences dans le décryptage du sens.



Débat : 10 min



Pause : 10 min



Séance 2 : Postmodernisme et représentations artistiques



Modératrice : Nagwane MARMOUCHE



12h00 - 12h20 : Raphaël GOMERIEUX (Université de Lille - France) : L’autre visage du postmoderne dans les arts plastiques.



12h20 - 12h40 : Lamia MECHERI (Université d’Annaba - Algérie) : Le postmodernisme sur grand écran.



12h40 - 13h00 : Alessandra RANDAZZO (Université Côte d’Azur - France) : Réflexions sur les pratiques improvisées en danse postmoderne ou sur l’avénement d’un certain paradigme de l’événement en art.



13h00 - 13h20 : Nouha DALDOUL (Institut Supérieur des Beaux-Arts - Tunisie (ISBAT) et Université Ibn Khaldoun (UIK)) : Entre reconstruction (extension) et déconstruction : L’hybride comme une forme d’esthétique post-moderne.



Débat : 10 min



Pause : 10 min



Séance 3 : Postmodernisme : théories et expressions littéraires



Modératrice : Samia BARSOUM



13h40 - 14h00 : Radhia Aroua (Faculté des Lettres, des Arts et des humanités de la Manouba Tunisie et Sorbonne Université Paris IV) : Le romanesque postmoderniste de l'ambivalence chez Jean Echenoz.



14h00 - 14h20 : Louise KARI-MEREAU (Trinity College de Dublin - Irlande) : Le cynisme postmoderne en littérature française.



14h20 - 14h40 : Douniazed RAMOUL (Université de Montréal - Canada) : A la frontière des genres : le postmodernisme vu par Yasmina Khadra.



14h40 - 15h00 : Dounia BOUTIRNA (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou - Algérie) : L’identité Nationale entre Intégrisme et Désintégration : Régression à L'identité Religieuse dans Les Agneaux du Seigneur de Yasmina Khadra.



15h00 - 15h20 : Pierre-Ruffy DOUMOU-MAYELA (Université Bordeaux Montaigne - France) : Littérature et bouleversement esthétique mondial.



Débat : 10 min



Fin de la première journée du webinaire





--------





Journée 2 : Lundi 13 mars 2023



Séance 4 : Le sujet Postmoderne



Modératrice : Ghada ALROUBY



9h30 - 9h50 : Ahmed Aziz HOUDZI (Université Chouaib Doukkali à El Jadida - Maroc) : L’individu “postmoderne” chez Fouad Laroui.



9h50 - 10h10 : Marie JULIE (Artiste indépendante - France) : Le soi est un autre jeu.



10h10 - 10h30 : Ouissam CHOUALI (Université Mohammed Premier Oujda - Maroc) : Le sujet marginal entre soumission et subversion dans le discours littéraire maghrébin : approche sémiotique de textes littéraires postmodernes.



10h30 - 10h50 : Marie Cécile BOUGUIA FODJO (Université de Yaoundé I - Caméroun) : Le sujet postmoderne, entre déconstruction et reconstruction identitaire : une lecture du Procès-verbal de Jean-Marie Gustave Le Clézio.



Débat : 10 min



Pause 10min



Séance 5 : Postmodernisme : postcolonialisme et littérature migrante



Modératrice : Wafaa FAROUK



11h10 - 11h30 : Chaymaa LAATIRIS (Université Chouaib Doukkali - Maroc) : L’altérité sous L’Orientalisme d’Edward Saïd.



11h30 - 11h50 : Loubna ACHHEB (Université Mohamed Lamine Debaghine – Sétif 2 - Algérie) : Poétique djébarienne de l’entre-deux : à la croisée des théories postcoloniale et postmoderne.



11h50 - 12h10 : Meriem BOUGHACHICHE (Université Frères Mentouri Constantine I - Algérie) : Vision post-moderne d’une littérature migrante.



12h10 - 12h30 : Fatima Zahra EL JAMRI (Université Hassan 1er - Maroc) : L’oeuvre migrante transculturelle : une subversion des genres et des styles (Cas de quelques récits migrants).



Débat : 10 min



Pause 10 min



Séance 6 : Postmodernisme : discours et représentations littéraires



Modératrice : Fatma KHALIL



12h50 - 13h10 : Yousra CHAIRI (Université de Limoges - EHIC - France) : Ecriture et postmodernité comme reconstruction du sens dans le roman francophone "L’enfant du peuple ancien" d’Anouar BENMALEK.



13h10 - 13h30 : Keltoum SOUALAH (Université de Bordj Bou Arréridj - Algérie) : Deuil de la langue et postmodernisme : pour une déconstruction/ reconstruction du sens dans Le Pays de Marie Darrieussecq.



13h30 - 13h50 : Essam ABDEL FATTAH (Université de Helwan - Egypte) : Interprétation argumentative du discours littéraire dans "Entretien d’un philosophe avec Madame la Maréchale… " de Denis Diderot.



13h50 - 14h10 : Fatima-Zohra KETTAF (INALCO - Paris - France) : Frankinštāyn Fī Baġdād : une analyse critique du réalisme magique.



14h10 - 14h30 : Karima MOHAND LHADJ (Université Badji Mokhtar - Annaba - Algérie) : Poétique et politique de la polyphonie dans le roman arabe contemporain : cas de "La Cour de Sparte" du Abdeouahab Aissaoui et de "Guantanamo" du Youssef Ziedan.



Débat : 10 min



Séance de clôture



14h40 – 15h00