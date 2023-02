Université de Bordeaux Montaigne



Faculté des Lettres et Sciences Humaines



Élodie Galinat et Bruno Vergnes (Unité de recherche Plurielles)



Journée d'étude en hybride

Lundi 13 mars : Maison de la recherche, Salle des thèses : 9h30 à 12h30 / 14h30 à 16h30

« Et s’il n’en reste qu’un » La figure du survivant après la fin du monde

Chaque époque a sa mythologie du survivant. Les fictions de fin du monde recyclent la figure du dernier humain en tant que vestige d’un monde révolu. Des librairies aux plateformes de location de vidéos, elles procurent au public une expérience aussi effrayante que fascinante. Leur succès grandissant est le marqueur d’une société en crise qui observe sa propre finitude. C'est ainsi à la manière de visionnaires, et dans une perspective diachronique, se basant à la fois sur l’histoire collective, les sciences humaines, et sur les progrès de leurs époques respectives, que les écrivains confrontent le lecteur à une fiction spéculative de ce qui pourrait advenir dans un futur plus ou moins proche. Le fantastique, puis l'anticipation, la science-fiction, le post-apocalyptisme et même la collapsologie, sont des notions qui s’imbriquent de manière complexe, et découlent d'une utopie aux ramifications multiples donnant lieu à autant de craintes que de rêves d'idéaux. Ce séminaire souhaite se pencher sur le personnage qui survit à la catastrophe à travers des champs d’études pluridisciplinaires et variés tels que la littérature bien évidemment, la philosophie, les arts, le cinéma, la sociologie. Quel renouvellement les fictions contemporaines offrent-elles de cette figure ? Quel rapport le survivant entretient-il avec son territoire et ses ressources ? La survie n’est-elle qu’une expérience solitaire ?

Programme

9h : Accueil

9h30 : Ouverture de la journée par Jean-Paul Engélibert (Université Bordeaux Montaigne)

9h45 : Bertrand Vidal (Université Montpellier Paul Valéry) « When the Shit Hits the Fan » : Peurs, récits et pratiques des cultures survivalistes

10h30 : Discussion et pause

11h : Bruno Vergnes (Université Bordeaux Montaigne) Et s’il n’en restait qu’une. Délivrance ou dépendance ? Une question de survie dans Le Mur invisible de M. Haushofer (1963) et Moi qui n'ai pas connu les hommes de J. Harpman (1995)

11h30 : Élodie Galinat (Université Bordeaux Montaigne) « Un homme altéré à la recherche de son humanité » : survivre à la guerre12h00 Discussion

12h30 Pause déjeuner

14h30 : Maxime Coulombe (Université Laval, Québec) Final girl : de la survie à l’émancipation

15h00 : Jacopo Rasmi (Université de Saint-Etienne Jean Monet) Une Schizo-analyse du syndrome de Keaton. Fantasmes survivalistes, explorations collapsonautes

15h45 : Discussion.