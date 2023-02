A. F. Ekorong, A. J. Ngamaleu & C. Premat (dir.), Poétiques et politiques du témoignage dans la fiction contemporaine

Le présent ouvrage a pour ambition de contribuer à une meilleure articulation des liens entre fiction et témoignage. Il présuppose que l’oeuvre littéraire, lorsqu’elle est lue autrement, constitue un lieu efficace de restitution de la vérité. En effet, les contributions de l’ouvrage partent toutes de la volonté d’une lecture de l’inéligible, une lecture de l’inexprimable, de l’indémontrable vérité, celle qui ne peut être affirmée qu’entre parenthèses, comme sous-titre, recul, pour repenser la manière dont la littérature témoigne. L’ouvrage réaffirme surtout l’idée que le témoignage déborde le cadre historique et juridique pour se constituer en tâtonnement vers l’inconnu, vers l’imprévu, vers des territoires non explorés, en quête de ce qui est vrai, et qui va au-delà de ce que nous appréhendons comme vérité. Le présent ouvrage montre que ce que la fiction fait au témoignage, c’est lui éviter de se faire doubler par une introduction – l’histoire introduit – et de réussir à parler éternellement pour ceux et celles qui ne peuvent le faire. L’ouvrage théorise avec force que la fiction littéraire libère le témoignage de l’opposition entre vérité et duplicité, car elle seule est à même de rendre obsolète la question de savoir si oui ou non le témoin dit la vérité. Nous affirmons que, peut-être, seule la fiction dit toute la vérité, permet de nous sacrifier nous-mêmes pour la vérité, jusqu’aux limites mêmes de l’innocence.

La table des matières de l'ouvrage, outre un avant-propos, une introduction et les notices biographiques, comporte les parties suivantes:

PREMIÈRE PARTIE : ESTHÉTIQUES ET GRAPHISMES DU TÉMOIGNAGE

Témoigner au cœur de l’humanitaire : la correspondance de l’infirmière Katharine A. McFarland (1921–1925) (Joceline CHABOT, Sylvia KASPARIAN)

Récits d’esclavage dans la littérature pour la jeunesse : entre histoire et mémoire, les genres du témoignage (Christiane CONNAN-PINTADO)

Témoigner par la fiction : une étude stylistique de L’autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie (Yanick FEPEKAM NOUPAYIE)

La « simple présentation des faits ». Rodolfo Walsh et les débuts de la littérature testimoniale en Amérique latine (Victoria GARCÍA)



DEUXIÈME PARTIE : LE TÉMOIGNAGE, LE FAIT LITTÉRAIRE ET L’ÉVÈNEMENT

Mise en récit des attentats du 11 septembre 2001 dans Windows on the World de Frédéric Beigbeder : entre réalité historique et fiction romanesque (Jovensel NGAMALEU)

Réceptions croisées d’un témoignage fait de littérature pour dire l’Histoire traumatique contemporaine : Le Lambeau de Philippe Lançon (Marion BILLARD)

Témoigner du séisme de Fukushima : Michaël Ferrier et la poétique du désastre (Asako MURAISHI)

Rescapés du XXe siècle de Mikołaj Grynberg. Témoignages sur la Shoah et l’antisémitisme polonais (Pawel KAMIŃSKI)

Spillover: Writing Ruin in the Wake of Ebola (Hannah GRAYSON)



TROISIÈME PARTIE : TÉMOIGNER EN POSTCOLONIE

Le paratexte, l’évènement-limite et la postcolonie : à propos du témoignage collaboratif (Alain F. EKORONG)

Vivre au présent et présentifier le passé : Les Maquisards ou la poétique testimoniale d’une décolonisation manquée du Cameroun (Lucie KENGNE GATSING)

Témoigner contre l’oubli dans Le Blanc de l’Algérie d’Assia Djebar : entre la nécessité de dire et l’horreur de l’indicible (Mervette GUERROUI)

Roman des maquisards et maquisards du roman au Cameroun : Remember Ruben de Mongo Beti, La procession des charognards de Mutt-Lon et Les Maquisards de Hemley Boum (Tayamaou ÉGUÉ)

Réappropriations romanesques de l’Histoire et travail de mémoire : vers une esthétique du témoignage dans le roman camerounais contemporain (Soulémanou MEFIRE)

Fukushima, dix ans après – Entretien avec Michaël Ferrier (Propos recueillis par Asako MURAISHI)