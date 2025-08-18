Évelyne Bornier (dir.), Nina Bouraoui. Comment écrire sa place dans le monde

« Si je n’avais pas été homosexuelle, serais-je devenue écrivain ? », s’interroge Bouraoui, pour qui l’intersection entre identité, sexualité et écriture révèle une dynamique complexe où la littérature devient un moyen d’expression et de revendication personnelle. Les douze essais réunis dans cet ouvrage sont le fruit d’une collaboration entre chercheurs internationaux, spécialistes de littérature francophone, de psychanalyse, de théorie littéraire et théorie des genres et de philosophie. Ils abordent, sous des angles variés, l’œuvre bouraouienne dans sa richesse et sa complexité et nous offrent de nouvelles pistes de réflexion.

Née en 1967 d’un père algérien et d’une mère bretonne, Nina Bouraoui grandit entre la France et l’Algérie. Son premier livre, La Voyeuse interdite (Gallimard, 1991), marque le début d’une longue carrière littéraire. Son écriture, fluide et poétique, touche à la quête de soi et à la confrontation avec les héritages familiaux et historiques.

Evelyne M. Bornier enseigne la littérature francophone à Auburn University en Alabama, États-Unis. Elle est l’auteure de Parcours Louisianais : Panorama de la littérature francophone de Louisiane, Volume I : 17 ème-19 ème siècles (University of Louisiana Press, 2022). Bornier a également dirigé le volume Autour de Suzanne Césaire. Manifestes cannibales ou comment repenser les Antilles avec sa plume (Passage(s), 2022). Elle est essayiste et poète.