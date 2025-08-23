Denis Roche dans les plis du temps

« Dans les plis du temps », c’est un défilé de moments, de circonstances, de fulgurances. Évoquant le poète, le photographe, l’éditeur, l’homme que fut Denis Roche, chaque contribution part d’une image pour dresser un portrait, signifier un enjeu, un retentissement. Dix ans après la mort de l’auteur, son œuvre si singulière est là, qui continue de nous regarder, de nous interpeler, de jouer avec nous.

Avec une bonne cinquantaine de photographies, et des textes de Jean-Christophe Bailly, Christine Baudillon, Alain Bergala, Sylvain Besson, Alain Borer, Patrick Bouchain, Guillaume Cassegrain, Clément Chéroux, Bernard Comment, Hubert Damisch, Maryline Desbiolles, Marc Donnadieu, Philippe Forest, Guillaume Geneste, Jean-Marie Gleize, Georges Lavaudant, Laure Limongi, Luigi Magno, Catherine Millet, Jean-Luc Monterosso, Gilles Mora, Dominique Païni, Claire Paulhan, Françoise Peyrot, Bernard Plossu, Tiphaine Samoyault, Josyane Savigneau, Agnès Sire, Chantal Thomas, Alain Veinstein.

L’idée est que Denis Roche soit avec nous. À la table des vivants.