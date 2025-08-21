Eva Lafuente, Heidi Knörzer (dir.), Chroniquer la guerre de 1870. La presse internationale face au conflit

Si la guerre de 1870 a jeté les bases du nouvel équilibre européen, elle a également constitué un tournant médiatique majeur. À une époque où l’essor des publications périodiques, de la presse illustrée, des correspondants de guerre ou du réseau télégraphique ont changé le rapport des sociétés à l’actualité, ce conflit a été suivi bien au-delà des frontières des pays belligérants. L’ouvrage se situe alors à la croisée de deux perspectives, médiatique et transnationale. Il s’intéresse aux processus de médiatisation du conflit, tant du point de vue technique que discursif, à la manière dont la guerre a été donnée à lire et à voir dans la presse en France et en Allemagne, mais aussi dans le reste du monde. Car la guerre de 1870 a été, à l’échelle globale, un point de bascule pour la chronique journalistique : elle marque l’entrée de la presse d’information dans la modernité.

Publié avec le soutien de l’École polytechnique, du CREC (Centre de recherche sur l’Espagne contemporaine, EA 2292) et du CEREG (Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone, EA 4223) de l’université Sorbonne Nouvelle.

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…

Cahier des illustrations…