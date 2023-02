2e rencontre des Chercheurs en Littérature, Art et Didactique (Fès)

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz

Laboratoire Cultures, Représentations, Education, Didactique et Ingénierie de Formation- CREDIF





La 2ème Rencontre des Chercheurs en Littérature, Art et Didactique







Présentation



Organisée pour la deuxième année consécutive par l’équipe des doctorants encadrés par le Professeur Hicham BELHAJ, cette journée d’étude vise, dans une dynamique pluridisciplinaire, à favoriser la rencontre, la valorisation et l’échange des travaux de doctorants et de jeunes chercheurs en littérature, art et didactique : les trois disciplines représentées au laboratoire « Cultures, Représentations, Education, Didactique et Ingénierie de Formation » (CREDIF). L’évènement est ouvert aux doctorants et aux docteurs ayant soutenu leurs thèses dans l’année pour questionner et exposer leurs travaux à un public composé d’enseignants-chercheurs, de doctorants et d’étudiants de Master et de Licence. Il est donc l’occasion de partager leurs savoirs et de favoriser les échanges en vue de créer une opportunité de communiquer et de travailler ensemble.



Axes



- Questions de méthodologie;

- Littérature, interculturalité et langue;

- Littérature et pensée;

- Littérature et peinture;

- Didactique et TICE;

- Littérature et cinéma;

- L’art Moderne et contemporain au Maroc et en Occident.





Comité scientifique

Nadia CHAFAI; Hicham BELHAJ; Abderrafie DKHISSI; Hanane MAGHRAOUI HASSANI; Asmae SENHAJI Chakib TAZI; Mohamed MOUBTASSIME; Jaouad ROUCHDI; Zahra TENKOUL.



Comité d’organisation

Coordonnateur

Pr. Hicham BELHAJ



Membres (doctorants)

Mounir CHAFYQ; Mohamed CHKIKAR; Jihad CHITAOUY; Mouna DOUIRI; Youssef ESSADIK; Oussama ESSAD; Younes SAOUDI; Soumayya KERROUMI; Abdelhak EL YAAGOUBI; Chada MAGHRAOUI EL HASSANI







Programme Samedi 25 février 2023



Matinée 9h- 9h30



Ouverture



Modérateur : Professeur Hicham BELHAJ



- Allocution de M. le Directeur du Pôle des Etudes doctorales « Lettres, Sciences Humaines, Arts et Sciences de l'Education »



- Allocution du directeur du CREDIF



- Allocution du coordonnateur de la journée







Panel 1 : Littérature, interculturalité et philosophie :



9h30 – 10h45 Modérateur : Professeur Hanane MAGHRAOUI HASSANI



Salma AFIFI, «Retour sur la notion de vraisemblance en littérature : aspects théoriques et enjeux».



Chada MAGHRAOUI HASSANI, «Seuls sans dieu : La négation de dieu ou la négation du langage chez Paul Celan et Michel Deguy».



Youssef ESSADIK, «La vocation initiatique de la marche dans l’œuvre de Nicolas Bouvier».



Mouhssine TEJJI, «Le labyrinthe intellectuel de Mohamed Leftah : de l'intertextualité au plaisir du texte».



Débat



10h45 – 11h20 Modérateur : Professeur Nadia CHAFAI



Abdelhak ELYAAGOUBI, «Plaidoyer pour les arabes de Fouad Laroui : un cheminement vers l’interculturel».



Abdelkrim, BAKARI, Tatouage et identité culturelle dans Le Pèlerinage d’un artiste amoureux de Abdelkébir Khatibi».



Rachid ESSAD, «Altérité et écriture de la transgression : La représentation de l’Autre dans les romans de Bahaa TRABELSI : le cas de Une femme tout simplement».



Débat



Panel 2 : Histoire de l’art et muséologie :



11h30 – 12h30 Modérateur : Professeur Hicham BELHAJ



Mohamed CHERKAOUI, «Réussir sa thèse en art : Quelles conseils pratiques pour des recherches sur l'art au Maroc».



Mounir CHAFYQ, «Memento mori : Le Thanatos dans l’œuvre picturale de Paul Gauguin».



Mouna DOUIRI, «La peinture féminine dans le monde arabe : une esthétique de renouvellement».



Jihad CHITAOUY, «Le musée comme acteur culturel : La programmation culturelle».



Débat



Panel 3 : Littérature et cinéma



14h30 – 15h00 Modérateur : Professeur Jaouad ROUCHDI



Mohamed CHKIKAR, «L'implicite dans le cinéma marocain : approche sémio-pragmatique».

Younes SAOUDI, «Les rites de passage dans le film Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch».



Soumayya KERROUMI, «Marguerite Duras entre écriture et réécriture de L’Amant».



Débat



Panel 4 : Didactique et sciences de l’éducation



15h00 – 16h00 Modérateur : Professeur Abderrafie DKHISSI



EL Mehdi EL MAOULOUE, «Vers l'élaboration d'un dispositif didactique en classe de FLE : L'enseignement de la typologie textuelle comme exemple».



Morad FARHAN, «Texte littéraire dans l'enseignement du FLE au lycée marocain : état des lieux et enjeux didactiques».



Intissar OUKHADJA, «L'enseignement explicite des stratégies de la compréhension de l'écrit : Vers une éducation à l'autonomie».



Mohamed NOU, «Difficultés des étudiants à l’écrit et pistes de remédiation».



Slimane AKCHMAR, «L'enseignement des sciences en français au secondaire : de la composante linguistique à la composante discursive».



Débat



Panel 5 : Didactique et ingénierie de formation



16h00- 17h00 Modérateur : Professeur Asmae SENHAJI



Oussama ESSAD, «L'usage des TICE au secondaire marocain : Entre ambitions et réalité».



El Arbi EL ADLOUNI, «L'enseignement du français au lycée et systèmes d'évaluation».



Halima MAATALLAOUI, «La dévolution : une stratégie d'enseignement réflexive pour motiver les apprenants».



Aouatif KSIOURA, «La scénarisation pédagogique des dispositifs d’apprentissage en ligne : cas des environnements MOOC ».



Débat



Clôture