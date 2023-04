L'art des épures

Les Presses Universitaires de Rennes ont inauguré à la rentrée dernière une nouvelle collection pluridisciplinaire, joliment baptisée Épures, qui accueillent de courts essais intellectuellement solides à destination du grand public. Parmi les premiers titres parus, signalons Jean de Léry, le premier ethnologue, par Farnck Lestringant, Punir et comprendre, un volume d'entretiens de Michelle Perrot avec Frédéric Chauvaud, ou encore Duras ou les fantômes d'Anne-Marie Stretter, signé par Sylvie Thorel.

Sylvie Thorel fait paraître par ailleurs, aux éditions Champion, Le thyrse de la prose : la fiction d'après Poe, Baudelaire et Mallarmé (Champion). À partir du moment où elle devient une alternative poétique au vers mesuré, la prose obéit-elle à des contraintes formelles susceptibles, malgré leur probable diversité, d’être réduites "à un même principe" ? La "crise de vers" dont fait état Mallarmé au lendemain de la mort de Hugo s’inaugure dans les premières années du XIXe siècle ; elle entraîne le progressif desserrement de l’alexandrin, jusqu’au vers libre, et a pour corollaire une promotion de la prose qui s’exprime conjointement par les inventions du poème en prose et par des expérimentations narratives nombreuses. En regard s’élabore une pensée formelle de la fiction qui fait l’objet du présent essai. Fabula vous invite à en lire l'introduction…

