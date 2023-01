Michelle Perrot, Punir et comprendre. Entretiens avec Frédéric Chauvaud

Ce livre d'entretiens revient sur un itinéraire et des chantiers ouverts dès les années 1970. Il restitue les rencontres, les échanges et les travaux menés avec Michel Foucault ou Robert Badinter. Cette histoire pénitentiaire s'ouvre par la révolte des prisons, en France comme aux États-Unis, et montre comment la question carcérale est devenue d'actualité. Michelle Perrot pousse ensuite les portes des maisons d'arrêt et des centrales, s'intéresse aux « modèles » d'enfermement, mais aussi au « gibier pénal », c'est-à-dire aux détenus et aux prisonnières. Elle s'arrête enfin sur la séduction du fait divers qui, par la médiatisation du crime, attise le voyeurisme mais constitue aussi une entrée pour saisir l'état d'une société et la part obscure des individus.

