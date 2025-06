Sous le coup des émotions

Les dix dernières années se sont caractérisées en France par un essor de publications, en sciences sociales, sur et autour des émotions, au point qu’on a pu évoquer l’existence d’un emotional turn. Christine Détrez et Kevin Diter font paraître un manuel de Sociologie des émotions (A. Colin), qui rend compte de ce récent champ de recherche, avec ses fondements théoriques, des exemples empiriques et les enjeux épistémologiques de sa constitution. Fabula vous invite à lire l'introduction et le début de l'ouvrage…

Cet emotional turn n'a pas épargné le champ de la recherche historienne : Renaud Bret-Vitoz et Thibaut Julian en font une nouvelle fois la preuve dans un volume consacré à La Révolution et le théâtre des émotions (P.U. Blaise Pascal), d'ores et déjà accessible en ligne via OpenEdition. L'intérêt pour les spectacles de la Révolution tient-il à l'émotion ardente qui saisit les spectateurs dans la salle comme dans la cité ? Les grands succès dramatiques entre 1789 et l'Empire sont liés à un contexte émotionnel spécifique, mais aussi à la conscience qu'ont les contemporains de vivre l'Histoire, d'être des témoins privilégiés des débats des assemblées, des incidents de la rue ou des conflits civils et militaires. Le spectateur se retrouve "sous le coup de l'émotion", entre la réactivation d'un traumatisme et l'anticipation d'un possible avenir, entre l'enthousiasme patriotique et l'éclat de rire libérateur ou fédérateur.

Fabula a accompagné ce tournant émotionnel, dont l'entrée Émotions de l'Atelier de théorie littéraire constitue une archive, tout comme l'index de nos deux revues. On pourra aussi se rapporter parmi les Colloques en ligne aux sommaires "Les genres littéraires, les genres cinématographiques et leurs émotions", "L'émotion, puissance de la littérature".