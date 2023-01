Frank Lestringant, Jean de Léry, le premier ethnologue

Ce livre retrace le parcours d'un artisan « chaussetier » devenu pasteur et traversant la période des guerres de Religion au milieu des persécutions, dans le souvenir du Brésil visité en 1557. Léry est l'auteur de deux livres, l'Histoire mémorable de la ville de Sancerre, qui rapporte un cas de cannibalisme survenu quelque temps après la Saint-Barthélemy, et surtout l'Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil, si célèbre, si éclatant, si sensible qu'il éclipse tous les autres témoignages de la même époque. En cet itinéraire au pays des Indiens Tupinamba, jamais le moraliste ne l'emporte sur l'observateur, et la colère de l'homme de Dieu passée, c'est le retour à la sérénité de la description complice. Ce parcours anthropologique s'ouvre et se clôt par Claude Lévi-Strauss, admirateur de celui qui écrivait : « Je regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages. » Lui-même dira lors de son arrivée à Rio de Janeiro : « J'ai dans ma poche Jean de Léry, bréviaire de l'ethnologue. »

La Nouvelle-France, d'un hémisphère à l'autre

Jean de Léry, du Brésil à la France

Le siège de Sancerre (1573) et l'Histoire mémorable

L'Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil (1578-1611)

Topo tupi. Impressions de la vie sauvage

L'Histoire d'un voyage en devenir

Vieillesse de Léry et fortunes de l'Histoire d'un voyage

