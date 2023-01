La révolution française de 1966. Quatre conférences d'Antoine Compagnon (BnF François Mitterrand)

La BnF propose des cycles de cours publics et de conférences sur le thème de l'art, de l'histoire culturelle et du patrimoine, animés par des conservateurs, des chercheurs spécialisés, des chargés de collections, des critiques d'art et des historiens de l'art.

Entre le 10 fév. 2023 et le 16 Mai. 2023 : La révolution française de 1966, par Antoine Compagnon

Antoine Compagnon, écrivain, critique littéraire et professeur émérite au Collège de France, explore en quatre séances les événements qui ont marqué l’histoire culturelle française pendant l’année 1966.

En 1966, le taux de natalité baisse en France pour la première fois depuis la guerre, de même que la productivité du capital : on fait moins d’enfants et on prend des loisirs. La guerre, prolongée de 1938 à 1962, de Munich à Évian, se termine enfin et la reconstruction porte ses fruits. Les baby-boomers entrent à l’université. Les maisons de la culture ouvrent leurs portes. Un prodigieuse moisson de livres, magazines, films, chansons vit le jour. On a pu parler d’une « Seconde Révolution française ».

Voir le détail des quatre séances…