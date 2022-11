Langage et réalité (Colloque VocUM, Montréal & en ligne)

La 9e édition du colloque VocUM se tiendra les 17 et 18 novembre prochains au pavillon Lionel-Groulx de l’Université de Montréal! Le colloque, qui est accessible gratuitement, sera également diffusé en ligne (lien Zoom à venir sur notre site web).

C’est sous le thème « Langage et réalité » que nous accueillerons une vingtaine de présentations ainsi que les conférences plénières suivantes:

Réalité virtuelle: constats et développements pour la thérapie des jeunes qui bégaient, plénière d’ouverture donnée par Anne Moïse-Richard (orthophoniste au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Ste-Justine et professeure adjointe de clinique à l’Université de Montréal) le jeudi 17 novembre à 15h30



Designing Narratives and Political Truth: How Cambridge Analytica Shaped Elections Through Social Media and Storytelling, plénière de fermeture (avec sous-titres en français) donnée par Tilar Mazzeo (professeure à l’Université de Montréal) et Sam Patten (anciennement Senior consultant pour SCL Group – Cambridge Analytica) le vendredi 18 novembre à 15h00

VocUM est un colloque international annuel organisé par des étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal provenant de différents domaines d’études liés au langage. Il s’agit du seul colloque multidisciplinaire montréalais consacré au langage. Lors de cet événement, des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs et des chercheurs et chercheuses de diverses universités présenteront leurs travaux relevant de différentes disciplines reliées au langage telles que la linguistique, la traduction, la didactique et la littérature, pour n’en nommer que quelques-unes.



Joignez-vous à nous pour assister à cet événement pluridisciplinaire sur le langage!



—

Dates: jeudi 17 novembre et vendredi 18 novembre 2022, à partir de 9h00 (heure de Montréal)



Programme complet: https://vocum.ca/programme-2022/



Page Facebook: https://www.facebook.com/ColloqueVocUM



Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/380616660874364/



Lieu: local C-3061 (pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-Brillant) de l'Université de Montréal



Lien Zoom: à venir (sera indiqué sur le site web et communiqué sur Facebook)



Contact: info@vocum.ca