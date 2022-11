Lire le genre chez Sade (Campus Condorcet, Paris Aubervilliers)

Lire le genre chez Sade

Journée d’études, 16 novembre 2022

Campus Condorcet, Bâtiment de recherche Sud, salle 0.018 (métro Front Populaire)

Coord.: Antonio Monegal (U. Pompeu Fabra, Barcelone) et Marta Segarra (LEGS, CNRS)



10h-12h30

Anne E. Berger (LEGS, Université Paris 8) : Ouverture et Présidence

Stéphanie Genand (Université de Paris Est Créteil), « ‘L’increvable féminin’ : penser le genre avec Sade »

Júlia Ripoll (Universitat Pompeu Fabra, Barcelone), « Échos de Sade : les corps troués de Jean Genet »

Marta Segarra (LEGS, CNRS), « Faut-il brûler le Sade de Simone de Beauvoir ? »



12h30 Déjeuner convivial (Faculty club)



14h-16h

Alyce Mahon (University of Cambridge), « Suffragettes of the Whip: Women Surrealists and the Marquis de Sade »

Antonio Monegal (Universitat Pompeu Fabra, Barcelone), « Sadeian Women: Reading Sade with Angela Carter »

Présentation de l’exposition "Sade : la liberté ou le mal", Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-CCCB (Barcelone), mai-octobre 2023.

Commissariat : Alyce Mahon et Antonio Monegal.