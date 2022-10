Formes de vie sous-marine au 19e siècle (arts, science, littérature) (Paris)

Demi-journée d'étude

Formes de vie sous-marine au 19e siècle (arts, science, littérature)

Vendredi 18 novembre 2022

14h - 18h

FMSH | 54, bd Raspail, Paris 6

Le 19e siècle est une période qui voit se développer la connaissance et l’observation scientifiques du monde sous-marin, ce qui provoque une mutation des sensibilités collectives : cessant d’être envisagé comme un lieu de mort et d'épouvante, le monde sous-marin devient un objet de curiosité́ pour le grand public, qui se passionne pour les découvertes océanographiques et pour le spectacle fantasmagorique des aquariums publics. Il s’agira donc de cerner l’imaginaire et l’imagerie qui se rattachent aux formes de la vie sous-marine au 19e siècle, en faisant dialoguer deux approches : l’histoire des sciences et l’analyse littéraire.

Demi-journée d'étude organisée par Juliette Azoulai et Élisabeth Plas

dans le cadre du projet Biohumanities



Forum de la bibliothèque

Entrée libre





Programme

14h

Accueil et introduction de la demi-journée

14h30

Danièle Vial (Lyon 1) Illustration et classification des méduses : de Lesueur à Haeckel



15h15

Élisabeth Plas (Paris 3) Ruses, artifices et performances de la vie sous-marine



Pause



16h30

Loïc Péton (UBO) De la vie dans les abîmes ?



17h15

Juliette Azoulai (UGE/IUF) Les pouvoirs de la viscosité