41e congrès international annuel de la SE17 (webinaires)

La Société d’études pluridisciplinaires du XVIIe siècle français vous invite à participer à deux séances qui se tiendront en mode hybride (en présence et sur Zoom) dans le cadre de son 41e congrès international annuel. Les deux séances sont les suivantes :



14 oct. 2022 02:00 PM (heure de Reykjavik) : Séance de pédagogie: Enseigner le dix-septième siècle à des étudiants diversifiés

Inscrivez-vous au webinaire ici : https://umn.zoom.us/webinar/register/WN_6cry14kfSQawQ7e_LaijCA



14 oct. 2022 04:00 PM (heure de Reykjavik) : La France de la première modernité et la Méditerranée: une conversation interdisciplinaire

*Ces séances sont gratuites et seront sous-titrées en langue originale.







Pour consulter le programme complet, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://earlymodernfrance.org/conferences/se17-2022#Program







Pour toute question concernant la programmation du congrès, veuillez communiquer avec Toby Wikström (tew@hi.is) ou Juliette Cherbuliez (cherbuli@umn.edu).