L'art de la traduction en temps difficiles (Columbia Global Centers, Paris)

L'art de la traduction en temps difficiles

18 octobre (18h30 à 19h30), Reid Hall (4 rue de Chevreuse, 75006 Paris)

La guerre d'agression de la Russie en Ukraine présente des défis évidents et des opportunités potentielles pour la fiction russe en traduction. Les éditeurs de livres se détourneront-ils des nouvelles traductions d'ouvrages classiques ? Vont-ils prendre des risques sur de nouvelles voix ? Comment trouveront-ils ces nouvelles voix ? Quelle est la relation entre la culture littéraire d'une nation et l'État, et les lecteurs font-ils cette distinction ? Quel est le rôle d'un traducteur interprétant des auteurs et leurs cultures littéraires ?



Rejoignez le traducteur Bryan Karetnyk et Eric I. Schwartz, directeur éditorial de Columbia University Press à la veille de la foire du livre de Francfort, la plus importante réunion au monde d'éditeurs de livres, d'agents et de prestataires de services, pour une conversation de grande envergure sur le l'art et l'artisanat de la traduction en période de crise politique.





Intervenants



Bryan Karetnyk est un écrivain, critique et traducteur britannique primé. Il enseigne à l'Université de Cambridge, où il est spécialiste de la littérature et de la culture de la diaspora russe. Ses traductions récentes incluent des œuvres majeures de Gaito Gazdanov, Irina Odoevtseva, Boris Poplavsky et Yuri Felsen, et il est l'éditeur et le traducteur principal de l'anthologie historique Russian Émigré Short Stories from Bunin to Yanovsky (2017). Il collabore régulièrement au Times Literary Supplement, au Spectator et au Financial Times. Twitter : @Bryan_S_K



Eric I. Schwartz est directeur de la rédaction chez Columbia University Press, où il dirige une équipe de rédacteurs dans les domaines des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences et des professions. Il est l'éditeur acquéreur pour la sociologie et les collaborations spéciales avec les différentes unités de l'Université de Columbia. Il est co-fondateur de la série Black Lives in the Diaspora, un partenariat historique entre Columbia University Press, le Département d'études afro-américaines et africaines de la diaspora de l'Université de Columbia et le College of Arts & Sciences de l'Université Howard et a lancé le rapport annuel Série de conférences sur les livres de Francfort à Paris au Columbia Global Center - Paris.