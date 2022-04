Le département d'Etudes françaises à The American University of Paris et l'Organisation Internationale de la Francophonie sont très heureux de vous annoncer leur prochain FfIRE – Forum francophone interdépartemental de Recherches et d’enseignement :



« Un Champ d'îles : vers une 'vision écologique de la Relation' »

Sneharika Roy

Jeudi 28 avril 2022, de 17h30 à 19h30



À l'Université américaine de Paris dans la salle David T. McGovern - Grand Salon (C-104) - 6 rue du Colonel Combes, 75007 Paris.



Résumé :

Dans cette communication, nous étudierons Un Champ d’îles (1953), le premier recueil de l’écrivain martiniquais Edouard Glissant. Méconnu et mal connu, ce texte ne pèse pas lourd dans les discussions académiques, qui se concentrent massivement sur l’œuvre théorique et romanesque de Glissant. Or, c’est bien Glissant qui insiste : « Pèse d’abord chaque mot, connaît chaque douleur ». En effet, le poids léger de ce recueil dément l’immense effort qu’est sa lecture. Placé volontairement sous le signe de la poésie française symboliste et surréaliste, les poèmes se veulent clos, énigmatiques et difficiles d’accès, notamment pour les critiques postcoloniaux qui y cherchent une allégorie de l’histoire collective. Par contraste, l’omniprésence du monde naturel, dont l’échelle historique dépasse la grille évènementielle de l’histoire humaine, représente un terrain fécond pour une analyse éco-critique. Cette approche éco-poétique est en profonde résonance avec la manière dont Glissant conçoit « une vision écologique de la Relation » dans Poétique de la Relation (1990). Atypique et iconoclaste, Un Champ d'îles reflète une remarquable prescience chez le jeune Glissant, qui avait alors 25 ans. Contrairement à ses œuvres suivantes dont la portée historique et politique est explicite, ce premier recueil reste hermétique et élusif. Elle dépasse la logique dialectique entre l'histoire coloniale et postcoloniale, tout en l’englobant dans deux temporalités plus vastes, celle du monde biotique (la création et l’histoire de la vie) et celle de l’écriture (la création et la lecture du texte).



*

Cette conférence sera également accessible via ZOOM (le lien sera envoyé aux personnes inscrites via le formulaire - lien ci-dessous).



Les invités extérieurs à AUP qui voudraient assister en personne au séminaire devront se pré-inscrire et se munir de leur carte d'identité.



Pour vous inscrire :

https://www.aup.edu/news-events/event/2022-04-28/ffire-aup-oif-forum-francophone-avec-sneharika-roy



Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :

Anne-Marie Picard (apicard@aup.edu) ou Caroline D. Laurent (claurent@aup.edu).