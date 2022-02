The American University of Paris a le plaisir d'accueillir Mounira Chatti pour le premier séminaire des Conférences francophones organisées par le Département d'études françaises et de langues modernes.



« Orientalisme et occidentalisme : poétique du déplacement et éthique de la relation »



15 février de 18h30 à 21h (heure de Paris)



sur Zoom





Les décennies qui suivent la publication d’Orientalism (1978), qui s’est imposé comme un nouveau paradigme, sont jalonnées de prises de position pro-saïdiennes ou anti-saïdiennes. À ce propos, les auteurs de l’ouvrage collectif Après l’Orientalisme. L’Orient créé par l’Orient (2011) plaident en faveur d’un nouvel orientalisme et insistent sur la nécessité de « revenir aux principaux intéressés, membres des sociétés locales » comme interlocuteurs, de « rendre aux histoires, aux lieux, aux faits, toute leur diversité », de « rendre l’Orient (pluriel) aux Orientaux ». L’étude de la création littéraire des écrivains et intellectuels voyageurs ou exilés permettra de mettre en relief une pensée et un regard interculturels entre Occident et Orient. Au-delà de tout binarisme Orient/Occident, il s’agit de penser l’hybridité et le décentrement des auteurs issus des mondes arabes, de rendre compte de la richesse de la matière orientale ou occidentale, de montrer la diversité des représentations et des points de vue, de mettre en relief les lieux de la rencontre...



Mounira Chatti est professeure à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est l’auteure de La fiction hérétique. Créations littéraires arabophones et francophones en terre d’islam (Classiques Garnier, 2016), La traduction comme expérience des limites. Les écritures franco-arabes (PUB, 2016). Elle a codirigé Littératures du monde arabe : traduction, intertextualité, exil (Marsa-A Publications, 2020), Littératures plein Suds. Langues, histoire, mémoire (Marsa-A Publications, 2015), Sexe, genre, identité (L’Harmattan, 2013), Femmes et création (L’Amandier, 2012). Elle a publié plus de 40 articles. Elle est aussi l’autrice d’un roman, Sous les pas des mères (L’Amandier, 2009). Sa recherche articule un versant théorique – l’étude des enjeux de la traduction, des représentations et, plus largement, de la production des savoirs –, et un versant pratique – l’étude des textes plurilingues issus des mondes arabes (et des diasporas). Elle tente de décentrer et de décloisonner les études littéraires en privilégiant les perspectives offertes par le comparatisme, la traduction, le plurilinguisme...

Veuillez-vous inscrire sur : https://www.aup.edu/news-events/event/2022-02-15/conferences-francophones-mounira-chatti ou en envoyant un mail à claurent@aup.edu. Un lien Zoom vous sera envoyé la vieille du séminaire.





Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Anne-Marie Picard (apicard@aup.edu) ou Caroline D. Laurent (claurent@aup.edu).