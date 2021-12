« MATINÉE À LA ROUENNAISE »

Matinée d’étude agrégative autour de Julie ou La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau (1761)



19 janvier 2022

Salle de conférence – Maison de l’Université

Entrée libre sur présentation du passe sanitaire





Programme

9h15 Accueil



9h30

Nicolas Fréry (Sorbonne Université) « Le pas de la porte et le bout du monde : proximité et éloignement dans La Nouvelle Héloïse »



10h15

Gabrielle Radica (Université de Lille) « Morale et société dans La Nouvelle Héloïse et dans l’œuvre de Rousseau »



11h Pause



11h15

Christophe Martin (Sorbonne Université) « J.E. : Rousseau et la voix de Julie »



12h

Lauriane Mouraret Maisonneuve (Université Grenoble Alpes) « Scénographie(s) conversationnelle(s) dans La Nouvelle Héloïse »





Événement accessible à distance

Lien visio-conférence :

https://webtv.univ-rouen.fr/permalink/l12561a442562o69m1db/





Organisation : Floriane Daguisé (Université de Rouen - CÉRÉdI)