FACULTAD DE LETRAS, UPV/EHU, Vitoria/Gasteiz (Euskadi, Espagne)

Appel à contributions pour le colloque SATOR 2022 à Vitoria.



XXXIVe colloque de la SATOR



(Société d’analyse de la topique romanesque http://satorbase.org)



5-7 octobre 2022



« L’Animal dans la fiction narrative »



Propositions à envoyer avant le 15 mars 2022





Le colloque annuel de la SATOR se tiendra à la Faculté de Lettres de l’UPV/EHU, à Vitoria/Gasteiz, dans la Communauté Autonome d’Euskadi, en Espagne.



Vitoria/Gasteiz est la capitale d’Euskadi, région industrielle mais aussi profondément agricole et d’élevage, qui se caractérise par un profond respect écologique de son entourage. Il est donc tout à fait logique que la faculté de Lettres de l’UPV/EHU soit l’hôte d’un colloque pluridisciplinaire où s’élabore une réflexion sur l’animal dans la littérature.



Argumentaire :



De nos jours, le discours contemporain des Animal Studies offre une nouvelle interrogation du monde qui gagne peu à peu l’espace universitaire où il trouve naturellement sa place dans un échange pluridisciplinaire d’exploration et de communications entre des domaines aussi différents que l’histoire, la philosophie, la zoologie, le droit, la littérature... La SATOR invite donc les chercheurs à un dialogue pluridisciplinaire à partir d’une thématique littéraire, l’animal. Comment, et en, quoi la production littéraire reflète-t-elle l’importance de l’animal et les changements récents de sensibilité de l’homme face à l’animal ?

Quelle place et quelles fonctions occupe l’animal dans la littérature narrative ? Au-delà des fables animalières, des contes pour enfants, comment la littérature narrative représente-t-elle l’animal ?

Dans l’optique de la SATOR, l’on propose les pistes de réflexion suivantes, qui pourront rester dans les limites traditionnelles de l’association (la fiction narrative littéraire, du Moyen-Âge à 1800), ou proposer des ouvertures vers des périodes antérieures ou postérieures, ainsi que vers des perspectives intermédiales.

Établissement de topoï narratifs ou discursifs associés à l’animal :



- Description et analyse de ces topoï



- Configurations narratives de ces topoï



- Évolution de ces topoï à travers une œuvre, un auteur, une époque, un genre particulier



- Rapport de ces topoï au sein de l’appareil narratif



- Symbolique de ces topoï



- Littérature animalière



- Discours animaliste : l’antispécisme lié à l’animal dans le discours narratif



- Le topos de l’animal sentient



- Le topos de l’humanimal



- Femme et animal : espace public, espace privé



- Le topos de la violence animale



- Métaphores de l’animal



- Éducation animalière



- Nostalgies de l’antispécisme.

*

Les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances des principes et méthodes de la SATOR sont invitées à visiter la page suivante, qui résume les « Outils théoriques » satoriens : https://sator.hypotheses.org/983.



Les propositions de communication de 20 minutes comprendront : (1) le nom du ou des communicants, (2) leur(s) éventuelle(s) institution(s) de rattachement, (3) le titre de leur intervention, (4) leurs coordonnées, (5) un résumé de 250 mots.



Comité d’organisation à Vitoria/Gasteiz : Juan Manuel Ibeas-Altamira et Lydia Vázquez



Envoyer les propositions en français ou en anglais à Lydia Vázquez (lidia.vazquez@ehu.eus) et à Juan Manuel Ibeas-Altamira (juan.ibeas@ehu.eus).



Date limite de réception des propositions : 15 mars 2022



Les propositions seront soumises à l’approbation d’un comité scientifique composé des membres suivants :



Juan Manuel Ibeas-Altamira et Lydia Vázquez, organisateurs du colloque ; Marta Teixeira Anacleto, Université de Coimbra, Jean-Pierre Dubost, Université de Clermont Auvergne, Catherine Gallouët, Hobart and William Smith Colleges ; Madeleine Jeay, McMaster University, Présidente d’honneur de la SATOR ; Elodie Ripoll, Université de Trèves, vice-présidente de la SATOR, Yen-Maï Tran-Gervat, Université Sorbonne Nouvelle, Présidente de la SATOR



L’acceptation des propositions sera confirmée aux auteurs au plus tard le 15 mai 2022



Tout participant au colloque devra adhérer à la SATOR: voir https://sator.hypotheses.org/cotisations

*



Bibliographie indicative :



Auberger Yannick, Histoire humaine des animaux de l’Antiquité jusqu’à nos jours, Ellipses, 2010.



Azoulay Juliette et Sésinger Gisèle (dirs.), Les Métamorphoses, entre fiction et notion, actes de colloque en ligne sur le site du LISAA, « Savoirs en texte », 2020.



Bailly Jean-Christophe, Le Parti-pris des animaux, Christian Bourgeois, 2013.



Baratay Eric, Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Seuil, 2012.



Bellosta Marie-Christine, Bertrand Aliénor, Dandrey Patrick, Gély Véronique, Zard Philippe, Un thème, trois œuvres. L’animal et l’homme, Belin Sup, 2004.



Berger John, Pourquoi regarder les animaux, Éditions Héros-Limite, 2011.



Bertrand Denis et Constantini, Michel (dirs.) La parole aux animaux. Conditions d’extension de l’énonciation, Fabula, « Colloques en ligne », 2018.



Boehrer Bruce, Hand Molly et Massumi Brian (dirs.), Animals, Animality and Literature, Cambridge UP, 2018.



Brunn Alain, L’Animal et l’homme, Flammarion, « GF », 2004.



Burgat Florence, Une autre existence. La condition animale, Albin Michel, 2012.



Cervellon Christophe, L’animal et l’homme, PUF, 2004.



Contamina Sandra et Copello Fernando (dirs.), L’animal et l’homme dans leurs représentations. Ponts et frontières, PUF, 2018.



Derrida Jacques, L’animal que donc que je suis, Galilée, 2006.



Desblaches Lucie (éd.), Ecrire l’animal aujourd’hui, PU de l’Université Blaise Pascal, 2006.



Desprets Vinciane, Bêtes et hommes, Gallimard, 2007.



Engélibert Jean-Paul, Campos Lucie, Coquio Catherine et Chapoutier Georges (éds.), La question animale : entre science, littérature et philosophie, PUR, 2011.



Gontier Thiery, L’Homme et l’animal. La philosophie antique, PUF, 1999.



– De l’Homme à l’animal : Montaigne et Descartes, Vrin, 2000.



– La Question de l’animal. Les origines du débat moderne, Hermann, 2011.



Ortiz Robles Mario, Literature and Animal Studies, Routledge, 2016.



Poirier Jacques (dir.), L’Animal littéraire. Des animaux et des mots, E. U. Dijon, 2010.



Regan Tom, Les droits des animaux (1983), trad. E. Utria, Hermann, 2013.



Schaeffer Jean-Marie, La Fin de l’exception humaine, Gallimard, 2007.



Seginger Gisèle (dir.), Animalhumanités. Expérimentation et fiction : l’animalité au cœur du vivant, actes de colloque en ligne sur le site du LISAA, « Savoirs en texte », 2018.



Simon Anne, « Qu’est-ce que la zoopoétique ? », dans Animal, Sens dessus-dessous, 15/2, 2015, p. 115-124.



Wolf Cary, « Human, All Too Human : ‘Animal Studies’ and the Humanities », PMLA, 124.2, 2009, p. 564-575.