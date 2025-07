Abdelwahab Meddeb, déchiffreur des palimpsestes, archéologue du présent (revue Filigranes)

Appel à contributions – Revue Filigranes[1], numéro spécial : Avril 2026.

Abdelwahab Meddeb, déchiffreur des palimpsestes, archéologue du présent

Coordination : Adil FATHI, Mohamed HABIBALLAH, Zohra MAKACH

Date limite d’envoi des propositions : 30 septembre 2025.

Abdelwahab Meddeb (1946–2014), écrivain, poète et penseur franco-tunisien, laisse une œuvre dont la complexité formelle, la densité langagière et la stratification conceptuelle sollicitent une lecture lente, patiente, quasi initiatique. Marquée par une tension féconde entre mémoire mystique, dialogue des civilisations et quête d’une liberté intérieure, son écriture résiste à toute forme de réduction herméneutique. Elle engage le lecteur dans une traversée qui défie les automatismes de la compréhension et de l’interprétation.

La poétique du soufisme chez Meddeb ne se confond pas avec une spiritualité didactique ou illustrative. Elle relève d’une expérience d’écriture, d’un rapport existentiel au texte comme lieu de déflagration symbolique et de surgissement du sacré. Le lexique mystique, les figures extatiques, les ruptures de syntaxe et les éclats d’image composent une esthétique de l’obscur qui privilégie le silence, le vacillement, l’inachevé. Le poème n’éclaire pas : il obscurcit pour raviver l’intensité de l’invisible.

La traduction, chez Meddeb, obéit à une logique semblable : elle ne tend pas à lisser l’altérité mais à en préserver le frisson. Traduire, c’est maintenir l’aura de l’intraduisible, faire entendre la voix de l’étrangeté sans céder à l’illusion d’une transparence. Dans ses œuvres, la superposition des langues, l’usage de typographies différenciées, les insertions en arabe, grec ou persan, construisent un espace textuel « impur », réfractaire à toute univocité. La traduction devient ainsi une expérience herméneutique du vertige, un geste d’hospitalité envers l’inconnu.

Ce refus de la clarté didactique est inséparable d’une éthique de la pensée libre. Meddeb ne développe pas une pensée conceptuelle au sens académique ; il esquisse des constellations, propose des éclats, rompt avec la linéarité. Sa prose se tord, sa syntaxe s’ouvre, sa ponctuation se défait. Cette forme délibérément instable traduit une vision du monde plurielle, non assignable, en tension permanente avec les catégories dominantes de la rationalité. La vérité, ici, ne se donne pas comme contenu mais comme vibration — dans ce « troisième espace » qu’il revendique, hors des cadres théologiques et disciplinaires.

Enfin, l’errance occupe une place structurante dans son œuvre. Elle ne renvoie ni à une instabilité biographique ni à une nostalgie de l’exil, mais à un choix ontologique : celui de la traversée sans direction, du déplacement infini du sens. Le texte meddebien épouse cette posture : il ne suit aucun fil narratif, ne propose ni progression ni résolution. Son hermétisme même devient le reflet de cette errance, mimant le désarroi du mystique autant que la dissonance du moderne. L’écriture, ainsi, désoriente plutôt qu’elle ne guide, mettant à nu le lecteur face à une parole qui cherche moins à unifier qu’à faire résonner les fragments.

Ce numéro spécial de la revue Filigranes propose d’interroger l’œuvre d’AbdelwahabMeddeb à travers les formes singulières qu’elle donne à la spiritualité, à la langue, à la pensée et à l’écriture. Il s’agira de penser la manière dont Meddeb construit une alternative esthétique et intérieure face aux injonctions identitaires, aux normes de lisibilité et aux dispositifs de clôture du sens.

Penser Meddeb, c’est penser une autre manière d’écrire, de traduire, de croire, et de cheminer.

Les propositions pourront s’inscrire, entre autres, dans les axes suivants :

Le soufisme comme moteur poétique et principe de transgression mystique

La traduction comme maintien de l’intraduisible

La pensée libre et l’écriture insoumise

L’errance comme forme, méthode et philosophie

L’hermétisme et l’opacité stylistique comme gestes critiques

Modalités de soumission

Les propositions de contribution devront comprendre :

· Les propositions de contribution (300 à 500 mots), accompagnées de cinq mots-clés et d’une brève notice bio-bibliographique (5 lignes), sont à envoyer au plus tard le 30 septembre 2025 à l’adresse suivante :

· a.fathi@uca.ac.ma

· m.habiballah@uca.ac.ma

· zohramakach15@gmail.com

· Les auteur·es seront informé·es de la décision du comité scientifique le 20 octobre 2025.

· Les articles complets, d’une longueur comprise entre 30 000 et 40 000 signes espaces compris, devront être remis avant le 20 janvier 2026. Tous les textes feront l’objet d’une évaluation en double aveugle.

· Les auteur·es dont les articles auront été retenus recevront les retours d’évaluation et les éventuelles demandes de modifications d’ici le 30 mars 2026.

· La parution du numéro est prévue pour avril 2026.

· Une feuille de style précisant les normes de présentation éditoriale sera transmise aux contributeur·rices après acceptation de la proposition.

Bibliographie indicative

[1]FILIGRANES est une revue scientifique pluridisciplinaire, à Comité de lecture international, publiée par le Laboratoire d’Études et Recherches en Langue, Littérature, Culture et Identité (LLCI) relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, Université Ibn Zohr. La revue s’adresse à un public d’universitaires et publie des articles scientifiques originaux dans les champs disciplinaires des sciences humaines, des lettres et des arts.

https://journals.imist.ma/index.php/filigranes/