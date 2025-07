Lived experiences of political rhetorics in the classroom (NEMLA 2026, Pittsburgh, Pennsylvanie, on line)

Political rhetorics in the classroom (NeMLA 2026, Pittsburgh, Pennsylvania)

Ce panel aura lieu dans le cadre de la conférence annuelle de la NEMLA, organisée en ligne et à Pittsburgh (Pennsylvanie, USA) du 5 au 8 mars 2026. Le panel sera l’occasion d’analyser la place du la rhétorique politique dans l’enseignement et de réfléchir à la manière dont les pratiques pédagogiques peuvent contribuer à (re)générer un engagement civique éclairé et inclusif. Il s’agira notamment d’examiner comment les discours politiques – qu’ils proviennent de leaders, de mouvements sociaux, de campagnes médiatiques ou de contextes internationaux – sont introduits et travaillés en classe afin de permettre aux étudiants de développer des compétences critiques et éthiques face aux débats contemporains. Nous nous pencherons donc sur des expériences concrètes d’enseignement qui intègrent l’analyse, la discussion ou la production de discours politiques, qu’il s’agisse de supports écrits, oraux ou visuels. L’objectif est de proposer un espace de dialogue collaboratif autour des méthodes permettant de renforcer l’esprit critique et la capacité des étudiants à participer à des échanges civiques constructifs.

La date limite de l'envoi de votre proposition est le 30 septembre 2025. A noter qu'il s'agit d'un discussion de type table ronde en hybride donc à laquelle vous pouvez participer en ligne.

Les communications devront se faire en anglais. Pour plus d’informations, et pour soumettre vos propositions, veuillez consulter le portail officiel: https://cfplist.com/nemla/Home/S/21632.