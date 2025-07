Revue Iḥālāt, n° 7 (décembre 2025) : études linguistiques, littéraires et critiques

La revue académique internationale semestrielle à comité de lecture Iḥālāt, publiée par l’Institut des Lettres et des Langues du Centre Universitaire de Maghnia (Algérie), lance un appel à contributions pour son septième volume, à paraître en décembre 2025.

Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs et doctorants d’Algérie et de l’étranger. Les articles inédits et innovants en langue arabe, anglaise ou française, traitant d’études linguistiques, littéraires et critiques, sont attendus.

Période de soumission : du 1er août au 15 novembre 2025.

Toutes les informations sur le format des contributions et les conditions de soumission sont accessibles sur la plateforme nationale des revues scientifiques (ASJP) : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/587.

Contact : Centre Universitaire de Maghnia, adabmajala18@yahoo.com.